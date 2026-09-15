Sơ kết chiến dịch “500 ngày đêm”

Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh tổ chức sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 thành phố, dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trước lịch sử, trước các anh hùng liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ; đồng thời là “mệnh lệnh từ trái tim”, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Với trách nhiệm và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, trong thời gian qua, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố đã được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng chỉ đạo của BCĐ 515 quốc gia, BCĐ 515 Quân khu 3 và Thành ủy - UBND thành phố.

BCĐ 515 thành phố đã chủ động tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, thu thập, kết nối, xử lý thông tin liệt sĩ; khảo sát, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN được triển khai đúng kế hoạch. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị chặt chẽ; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở rà soát tại 22 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, có 18 nghĩa trang liệt sĩ tại 15 xã, phường, đặc khu có tổng số 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần được khai quật lấy mẫu hài cốt để giám định ADN.



Sau gần 50 ngày thực hiện chiến dịch, từ 29/5 đến 14/7/2026, BCĐ 515 thành phố đã hoàn thành việc tổ chức khai quật 803/803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt tiến độ 100%, thu được 713 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và đã bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định. Đồng thời, BCĐ thu nhận 3.200 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ; góp phần tạo lập hệ thống dữ liệu sinh phẩm quan trọng, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với kết quả đó, BCĐ 515 thành phố đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sớm hơn 130 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, đã gửi thư khen các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố.

Đại diện các tập thể xuất sắc nhận bằng khen của UBND thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Đồng thời, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể, thể hiện vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong việc tổ chức thực hiện chiến dịch trong thời gian tới.

Các cá nhân xuất sắc trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhận bằng khen của UBND thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ 515 thành phố, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến dịch trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tăng cường xác minh, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý các thông tin còn chồng chéo, chưa thống nhất. Đồng thời, các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thường xuyên rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 515 các cấp; tập trung rà soát, thu thập, xác minh thông tin, xác định chính xác địa bàn có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Tại hội nghị, 15 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã được UBND thành phố tặng bằng khen.