Xây dựng đội ngũ đáp ứng kỷ nguyên số

Quảng Ninh trở thành thành phố sẽ mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực. Trong hành trình đó, xây dựng đội ngũ có chuyên môn, tư duy số và khả năng thích ứng với công nghệ đang trở thành nền tảng quan trọng để thành phố phát triển bền vững.

Công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng cách thức vận hành của bộ máy, phương thức sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Với Quảng Ninh, yêu cầu xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng sự chuyển động ấy càng trở nên cấp thiết. Thành phố đang chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), từng bước hình thành lực lượng có khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng với phương thức làm việc mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm theo hướng gắn với yêu cầu thực tiễn, trong đó có những nội dung về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin. Theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 30/1/2026 về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Quảng Ninh năm 2026, toàn thành phố tổ chức 122 lớp cho hơn 10.785 học viên. Trong đó, 17 lớp tập trung vào các nội dung gắn với yêu cầu của thời đại số, dành cho hơn 1.200 CBCCVC.

UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Những kiến thức mới được đưa vào đào tạo ngày càng sát với công việc, giúp đội ngũ từng bước nâng cao năng lực sử dụng công nghệ, khai thác dữ liệu và ứng dụng AI. Từ đó, chuyển đổi số dần trở thành một phần trong phương thức làm việc hằng ngày, thay vì chỉ là yêu cầu mang tính chuyên môn.

Cùng với đào tạo, thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao là vấn đề được thành phố Quảng Ninh quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. Qua đó, đã có 5 cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Quyết định phê duyệt đối với 7 trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách thu hút; toàn thành phố đã có 67 trường hợp thuộc 39 cơ quan, đơn vị, địa phương được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số theo quy định tại nghị quyết này.

Ở lĩnh vực đào tạo, Trường Đại học Hạ Long được định hướng trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. Nhà trường từng bước đổi mới chương trình theo hướng ứng dụng, tăng cường năng lực số cho sinh viên, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế. Sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh. Thành phố đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học FPT, triển khai đưa 74 sinh viên đến thực tập, hỗ trợ công tác chuyển đổi số tại 32 xã, phường, đặc khu và cơ quan hành chính. Đợt thực tập thứ hai diễn ra từ ngày 21/5/2026 đến ngày 21/8/2026 với 22 sinh viên tại 9 xã, phường.

Hiện nay, các sinh viên đang hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; hỗ trợ người dân nhập liệu tham gia bầu cử; hỗ trợ người dân đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến tại trung tâm HCC xã, phường, đặc khu; hỗ trợ quản trị vận hành ứng dụng Zalo OA mini, App chatbox AI của địa phương.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Quảng Ninh tập huấn nâng cao năng lực số cho tổ công nghệ số cộng đồng tại xã Hải Lạng.

Trong cuộc cạnh tranh thu hút nhân lực chất lượng cao, chính sách đãi ngộ là một yếu tố quan trọng và một môi trường làm việc thuận lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống có ý nghĩa lớn đối với quyết định gắn bó của mỗi người.

Theo ông Hoàng Bá Hướng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh với các đô thị lớn, cần có những cơ chế đủ mạnh, đồng thời tạo dựng một môi trường sống và làm việc thuận lợi. Khi lựa chọn nơi làm việc, người có năng lực còn quan tâm đến điều kiện nghiên cứu, học tập, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cuộc sống của gia đình. Vì vậy, xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, có các dịch vụ thiết yếu và môi trường sống tốt sẽ góp phần tạo sức hấp dẫn lâu dài đối với nguồn nhân lực. Đây cũng là cơ sở để thành phố Quảng Ninh hướng tới những lĩnh vực có nhu cầu lớn về nhân lực chuyên sâu như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó, việc gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp mở ra thêm cơ hội để người học tiếp cận nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Kết nối Trường Đại học Hạ Long, Cao đẳng Việt - Hàn với các doanh nghiệp FDI lớn như Foxconn, Jinko Solar… sẽ góp phần tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu sản xuất trong môi trường công nghệ cao.

Trong một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng thích ứng với những yêu cầu mới. Một đội ngũ có kiến thức, kỹ năng và tinh thần học hỏi sẽ giúp công việc được giải quyết hiệu quả hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội để người trẻ phát huy năng lực. Đây là yếu tố quan trọng để thành phố Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.