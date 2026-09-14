Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và công tác quản lý giáo dục thanh thiếu nhi năm 2026

Ngày 14/9, tại phường Hồng Gai, Ban Thường vụ Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi dịp hè năm 2026.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 được triển khai với 1 chương trình và 4 chiến dịch thành phần, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ngay trong đợt ra quân, hơn 7.800 lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia tại 5 địa bàn, huy động nguồn lực trên 1 tỷ đồng.

Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi dịp hè năm 2026.

Trong toàn chiến dịch, có hơn 402.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới trên 93.000 cây xanh; hỗ trợ hiện thực hóa 449 ý tưởng, sáng kiến. Toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu duy trì đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ hơn 55.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân nâng cao năng lực số. Công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh.

Các hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu thực tế của địa phương được triển khai đa dạng. Toàn thành phố thực hiện 41 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới và 68 công trình, phần việc xây dựng đô thị văn minh. Riêng chiến dịch “Mùa hè xanh” duy trì 76 đội hình, thu hút hơn 27.000 lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

Công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động hè. Các cấp bộ Đoàn tổ chức hàng nghìn buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm; triển khai các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Toàn thành phố đã hỗ trợ 6.481 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Chiến dịch năm nay được triển khai chủ động, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tế tại cơ sở. Các hoạt động có sự đổi mới về nội dung, phương thức, tăng cường ứng dụng nền tảng số, hướng tới tạo dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ trong từng địa bàn, từng phần việc cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và hiệu quả các hoạt động tình nguyện trong thời gian tới. 70 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi dịp hè năm 2026 được biểu dương, khen thưởng.

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