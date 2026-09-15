Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ

1. Tình hình mưa đã qua:

Trong 24 giờ qua (từ 04 giờ ngày 14/9 đến 04 giờ ngày 15/9), khu vực các tỉnh thành: Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Km46 139,2mm (Sơn La); Tà Si Láng 257mm (Lào Cai); Lũng Vân 246,8mm (Phú Thọ); Uông Bí 106,3mm (Quảng Ninh); Vạn Xuân 238,6mm (Thanh Hoá); Nông Trường15 244,4mm (Nghệ An); Cầu Treo 120,6mm (Hà Tĩnh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

2. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo:

Trong 06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa 30-50mm, có nơi trên 90mm; Sơn La, Lào Cai, Nghệ An và Hà Tĩnh 10-30mm, có nơi trên 60mm.

3. Cảnh báo nguy cơ:

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường . (Chi tiết được đính kèm trong Phụ lục 1).

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

5. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy:

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.