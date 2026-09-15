Tập trung nâng cao tỉ lệ sử dụng nước sạch

Thời gian qua, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thành phố Quảng Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng mạng lưới cấp nước, đầu tư hạ tầng đến những khu vực còn thiếu, đồng thời vận động người dân tại nơi đã có hệ thống cấp nước chủ động lắp đặt, sử dụng nước sạch.

Công nhân Xí nghiệp nước Đông Triều tiến hành thi công đấu nối nước sạch tới các hộ dân khu Tân Việt, phường An Sinh.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, một trong những mục tiêu quan trọng về môi trường là đến năm 2030, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 99%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt trên 85%. Đây là mục tiêu thể hiện rõ quan điểm lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Hiện nay, tại các khu vực đô thị tập trung đông dân cư, như Cao Xanh, Hồng Gai, Hạ Long, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Yên... tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100% (gồm cả khách hàng phát sinh, hộ kinh doanh và các cơ sở dịch vụ). Còn tại một số khu vực, như Móng Cái 3, Bình Khê, Hải Hòa, Ba Chẽ… tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch còn khá thấp. Nguyên nhân do các hộ dân tại khu vực này chủ yếu sử dụng nước khe suối, nước giếng ngầm theo thói quen; mật độ dân cư các khu vực này thưa thớt, để đầu tư mạng lưới cấp nước cho các khu vực này mất nhiều chi phí, suất đầu tư rất lớn. Đây cũng chính là “điểm nghẽn” trong quá trình nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch.

Tại phường An Sinh, đến nay các khu phố đã được đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn nước sạch ngay tại khu dân cư. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ dân thực tế đấu nối, sử dụng nước sạch mới đạt 52,56%, trong khi phường đặt mục tiêu nâng lên trên 75% trong năm 2026. Đây là khoảng cách cần tiếp tục được tập trung thu hẹp bằng các giải pháp đồng bộ, nhất là tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng hộ dân.

Theo ông Đào Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường An Sinh, phường xác định việc nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch là nhiệm vụ thiết thực, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống nhân dân. Phường đang phối hợp với Xí nghiệp nước Đông Triều và các khu phố tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động những hộ chưa đấu nối, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ, nắm chắc từng trường hợp để tuyên truyền, giải thích và vận động phù hợp. Cùng với tuyên truyền, vận động, phường tiếp tục phối hợp triển khai lắp đặt, hoàn thiện hạ tầng cấp nước tập trung, qua đó, từng bước chuyển từ có đường ống nước sạch sang có hộ dân đấu nối, sử dụng, bảo đảm hiệu quả thực chất của đầu tư hạ tầng và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Cùng với phường An Sinh, hiện các địa phương trên địa bàn thành phố đang tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch. Để cụ thể hóa mục tiêu này, cùng với công tác vận động của các địa phương, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển khách hàng, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. Trọng tâm được xác định là vừa mở rộng vùng phục vụ, đưa mạng lưới cấp nước đến những khu vực chưa có hệ thống, vừa tăng tỷ lệ đấu nối, sử dụng nước máy tại các khu vực đã có hạ tầng. Hiện, đối với những khu vực chưa có mạng lưới cấp nước, Công ty dự kiến đầu tư 56 công trình, cấp nước cho 14.744 hộ dân chưa sử dụng nước máy. Qua rà soát bước đầu, đã xác định 7.860 hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 100 tỷ đồng, với tổng chiều dài đường ống dự kiến 386.739m, sử dụng ống HDPE có đường kính từ D50 đến D315.

Đến nay, toàn bộ 56/56 công trình đã được khảo sát, thiết kế và xây dựng phương án mặt bằng, hướng tuyến. Trong đó, 18/56 công trình đang được triển khai thi công; khoảng 38km đường ống đã được lắp đặt và 554 hộ dân đã được đấu nối, phát triển khách hàng mới. Việc đưa mạng lưới cấp nước đến từng khu dân cư đang từng bước tháo gỡ một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tỷ lệ sử dụng nước sạch ở một số khu vực còn thấp.

Thực tế trên địa bàn thành phố cho thấy sự chênh lệch khá rõ giữa các khu vực. Hết năm 2025, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch toàn tỉnh đạt 89,84%; trong đó khu vực đô thị đạt 94,07%, còn khu vực nông thôn đạt 68,06%; một số địa bàn có tỷ lệ sử dụng nước sạch dưới 40%.

Từ thực tế này, việc mở rộng hạ tầng cấp nước được xác định là giải pháp có tính nền tảng. Khi đường ống được đầu tư đến khu dân cư, người dân có điều kiện thuận lợi để tiếp cận nguồn nước sạch tập trung, qua đó từng bước thay đổi thói quen sử dụng nước từ giếng khoan, giếng khơi hoặc các nguồn nước nhỏ lẻ. Cùng với đầu tư mới, một nhiệm vụ quan trọng khác được Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh triển khai là phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân tại những nơi đã có mạng lưới cấp nước lắp đặt và sử dụng nước máy. Đây là giải pháp nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng đã được đầu tư, đồng thời nâng cao tỷ lệ hộ dân thực tế sử dụng nước sạch.

Đối với phát triển thành phố Quảng Ninh thời gian tới, yêu cầu nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch trở nên cấp thiết khi không gian phát triển ngày càng mở rộng. Hạ tầng cấp nước cần được quy hoạch, đầu tư đồng bộ với hạ tầng giao thông, đô thị và các khu dân cư mới; đồng thời bảo đảm khả năng cấp nước ổn định cho cả khu vực đô thị trung tâm và các địa bàn khác. Hiện thành phố đã xây dựng lộ trình mở rộng mạng lưới cấp nước đến năm 2030, trong đó tiếp tục tăng cường độ bao phủ, đầu tư mới, nâng cấp các nhà máy và công trình cấp nước, mở rộng hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối. Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.