Chắp cánh cho học sinh khó khăn vững bước đến trường

Năm học mới bắt đầu, với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, hành trình đến trường vẫn còn không ít trở ngại. Từ những suất học bổng, chiếc xe đạp, bộ đồng phục, đồ dùng học tập đến sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng, những vòng tay nhân ái đang tiếp thêm động lực, chắp cánh ước mơ để các em vững bước tới trường, tự tin viết tiếp tương lai.

Trong những ngày đầu năm học 2026-2027, chúng tôi có dịp cùng các đoàn thiện nguyện đến thăm, tặng quà học sinh vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Tại điểm trường Khe Pụt, thuộc Trường TH-THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ), từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con em đến lớp. Sau kỳ nghỉ hè, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Trong bộ quần áo tươm tất, những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui của những ngày đầu tiên trở lại trường.

Nhận phần quà gồm bánh kẹo và đồ dùng học tập, em Triệu Xuân Thiên, học sinh lớp 4, có phần rụt rè nhưng không giấu được niềm vui: “Con rất vui khi được các bác, cô chú tặng quà. Con rất thích”. Nụ cười của Thiên cũng là tâm trạng chung của nhiều học sinh tại điểm trường vùng cao này.

Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh, UBND xã Ba Chẽ cùng các nhà hảo tâm trò chuyện động viên các em học sinh và thầy giáo, cô giáo tại điểm trường Khe Pụt (Trường TH-THCS Nam Sơn - xã Ba Chẽ) nhân dịp năm học mới 2026-2027.

Điểm trường thôn Khe Pụt hiện có 73 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điểm trường cách trường chính khoảng 20km. Theo thầy Hoàng Văn Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Nam Sơn, năm học 2026-2027, toàn trường có 1.043 học sinh học tại 8 điểm trường. Trong đó, Làng Mới và Khe Pụt là hai điểm xa, cách trường chính khoảng 20-25km. Khoảng cách địa lý cùng điều kiện đi lại còn nhiều trở ngại khiến việc chăm lo, duy trì điều kiện học tập cho học sinh nơi đây luôn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội.

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ Hoàng Thị Oanh cho biết: Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính và các điểm trường trên địa bàn rộng, trong khi vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật cần được quan tâm. Vì vậy, bên cạnh các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của Hội Khuyến học thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Rời xã Ba Chẽ, chúng tôi đến Trường TH-THCS Húc Động (xã Bình Liêu) đúng buổi chào cờ đầu tuần. Trên sân trường, những bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc tạo nên sắc màu tươi vui giữa vùng cao. Niềm vui càng nhân lên khi nhiều món quà thiết thực được trao tận tay các em. Dịp này, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh phối hợp với Tổ chức kết nối kinh doanh BNI Hạ Long trao xe đạp, ba lô, đồng phục, đồ dùng học tập… cho các học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật... Đặc biệt, 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng/em.

Em Đặng Phương Dung là học sinh lớp 6, Trường TH-THCS Húc Động. Bố mẹ Dung đều làm nông, sức khỏe không tốt, trong khi còn chăm lo cho 4 người con đang tuổi ăn, tuổi học. Dung là con thứ hai trong gia đình. Dù điều kiện còn thiếu thốn, em luôn cố gắng học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo.

Ông Nguyễn Tiến Hiệp, đại diện Tổ chức kết nối kinh doanh BNI Hạ Long, cho biết: Qua những chuyến đồng hành với học sinh vùng cao, các thành viên càng cảm nhận rõ tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên của các em. Chúng tôi mong những món quà sẽ góp phần động viên các em tiếp tục cố gắng học tập, sau này trở thành những người có ích, góp sức xây dựng quê hương.

Tổ chức kết nối kinh doanh BNI Hạ Long và Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh trao hỗ trợ cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường TH-THCS Húc Động (xã Bình Liêu) tháng 9/2026.

Năm học 2026-2027, Trường TH-THCS Húc Động có 446 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, học tại 5 điểm trường; điểm xa nhất cách trường chính khoảng 7km. Với học sinh vùng cao, một chiếc xe đạp, bộ đồng phục hay chiếc ba lô mới không đơn thuần là món quà vật chất mà còn là sự động viên để các em thêm tự tin trên hành trình đến lớp.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh Lãnh Thế Vinh, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được Hội ưu tiên trong năm học mới. Hội đang tích cực kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh có ý chí vươn lên.

Riêng dịp đầu năm học 2026-2027, Hội Khuyến học thành phố đã kết nối, vận động nguồn lực để trao học bổng, nhận đỡ đầu và tặng quà cho 773 học sinh với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, 482 triệu đồng đã được trao trong dịp khai giảng; số kinh phí còn lại dự kiến tiếp tục trao trong tháng 9/2026. Hội cũng đang phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) thẩm định hồ sơ để trao học bổng cho khoảng 50 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong năm học này.