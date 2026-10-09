Hoành Mô: Xây dựng sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát huy thế mạnh điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu bản địa và bản sắc văn hóa, xã Hoành Mô đang tập trung phát triển sản phẩm OCOP theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển du lịch. Qua đó, từng bước tạo giá trị cho nông sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và hình thành sản phẩm đặc sắc địa phương.

Sản phẩm OCOP của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nghiệp Đoàn được quảng bá, giới thiệu tại các điểm bán hàng, kỳ hội chợ và chương trình xúc tiến du lịch địa phương.

Xác định phát triển sản phẩm OCOP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy lợi thế địa phương, đầu năm 2026, xã Hoành Mô ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch triển khai cụ thể trong năm 2026. Trọng tâm là lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, gắn với vùng nguyên liệu tập trung; đồng hành cùng các chủ thể trong từng khâu từ hoàn thiện hồ sơ, chuẩn hóa quy trình sản xuất đến xây dựng thương hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường.

Chính quyền xã đã đồng hành, hướng dẫn 2 chủ thể là HTX Hoa Bình Liêu và HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nghiệp Đoàn hoàn thiện hồ sơ đối với 4 sản phẩm tiềm năng. Trong đó, HTX Hoa Bình Liêu có sản phẩm Bí ngô khổng lồ Hoành Mô; HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nghiệp Đoàn có 3 sản phẩm từ nhung hươu gồm: Nhung hươu mật ong, nhung hươu thái lát và rượu nhung hươu. Với sự vào cuộc chủ động, 4 sản phẩm đã được Hội đồng OCOP cấp tỉnh thẩm định, đánh giá và được UBND thành phố công nhận đạt OCOP 3 sao tại Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 26/8/2026.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội để các chủ thể tiếp tục đầu tư nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Đặc biệt, với những sản phẩm được tạo ra từ chính điều kiện tự nhiên và nguồn nguyên liệu của địa phương, OCOP đang trở thành hướng đi thiết thực để xã Hoành Mô khai thác tốt hơn tiềm năng sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc HTX Hoa Bình Liêu, cho biết: Việc sản phẩm Bí ngô khổng lồ Hoành Mô được công nhận OCOP 3 sao là động lực để HTX tiếp tục đầu tư, hoàn thiện sản phẩm. Thời gian tới, chúng tôi định hướng phát triển nông nghiệp xanh, sản xuất những sản phẩm sạch, an toàn, đồng thời nghiên cứu, tìm tòi để đưa thêm các sản phẩm OCOP gắn với thế mạnh địa phương ra thị trường, kết hợp với quảng bá, phát triển du lịch.

Xã tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng đợt 2 năm 2026. Trong đó, dự kiến có khoảng 3-5 sản phẩm tiềm năng, chủ lực của địa phương được lựa chọn tham gia: Cá tầm, cá lăng Khe Tiền, Hoành Mô; rượu Tíu Khìn Hoành Mô; mật ong rừng hồi Hoành Mô; sản phẩm du lịch cộng đồng; sản phẩm nước uống đóng chai Sông Moóc. Đây đều là những sản phẩm có lợi thế riêng, gắn với điều kiện tự nhiên, sinh kế và tài nguyên bản địa.

Sản phẩm OCOP Bí ngô khổng lồ xã Hoành Mô được định hướng gắn với phát triển sản phẩm du lịch địa phương.

Không dừng lại ở những sản phẩm hiện có, giai đoạn 2027-2030, xã Hoành Mô tiếp tục định hướng phát triển thêm các nhóm sản phẩm có thế mạnh, như: Hồi, quế, gà Cao Sơn, ngan đen, lợn rừng lai, rau củ quả sạch... Đây là những sản phẩm vừa có tiềm năng phát triển thành hàng hóa, vừa phù hợp với định hướng sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn, thích ứng với điều kiện vùng cao.

Đáng chú ý, xã định hướng phát triển các sản phẩm gắn với du lịch, trong đó có Hoa anh đào. Đây là loài hoa phù hợp với khí hậu, cảnh quan vùng cao, Hoành Mô hướng tới từng bước xây dựng hình ảnh hoa anh đào trở thành một dấu ấn nhận diện của địa phương, gắn sản phẩm với không gian trải nghiệm, du lịch cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng biên. Từ đó, mỗi sản phẩm OCOP không chỉ đơn thuần là một mặt hàng nông nghiệp mà còn có thể trở thành một “đại sứ” giới thiệu đất và người Hoành Mô đến với du khách.

Ông Vũ Duy Văn, Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, cho biết: Điểm quan trọng trong phát triển OCOP không chỉ là gia tăng số lượng sản phẩm mà phải nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tiêu thụ. Xã xác định vai trò đồng hành, hỗ trợ chủ thể là yếu tố then chốt. Cùng với phát triển sản phẩm, xã khuyến khích các chủ thể nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, mã truy xuất nguồn gốc; tăng cường quảng bá trên các nền tảng số và kết nối với các điểm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, lồng ghép OCOP với phát triển du lịch cộng đồng, các hoạt động văn hóa, lễ hội và xúc tiến thương mại để mở rộng đầu ra.