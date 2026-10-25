Quyến rũ mùa thu Quảng Ninh

Không sôi động, nóng bỏng như mùa hè, mùa thu đông ở Quảng Ninh trầm lặng, bình yên hơn với vẻ đẹp đặc biệt mà chỉ người dân, du khách đến với vùng đất có biển, có núi đồi vùng cao, biên giới vào khoảng thời gian những tháng cuối năm này mới cảm nhận hết.

Nhắc đến Quảng Ninh là nhắc đến hệ thống biển đảo trải dài từ vịnh Hạ Long đến vịnh Bái Tử Long và các đảo Vân Đồn, Cái Chiên, Đầm Hà, Vĩnh Thực, Cô Tô… Nếu như mùa hè, những vùng biển này gọi mời du khách bởi những bãi biển cát trắng trải dài và làn nước xanh ngọc, thì mùa thu đông lại quyến rũ bởi vẻ đẹp êm ả của cảnh quan, không khí thoáng đãng khiến trời cao lồng lộng, làn nước tĩnh lặng soi bóng những áng mây trắng mênh mông.

Những chiếc thuyền ba vách buồm đỏ đưa du khách trải nghiệm tour du lịch ven bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Xuân Hoàng

Không khí vùng biển nhiệt đới tương đối ấm áp nên du khách xứ hàn đới thường tìm tới đây du lịch nhiều vào những tháng cuối năm. Cùng với các dịch vụ tham quan nghỉ dưỡng, các sản phẩm như lặn biển, khám phá san hô, cano thể thao, chèo kayak, lướt SUP trên mặt biển ngắm bình minh, hoàng hôn, trải nghiệm thuyền ba vách buồm đỏ giữa làn gió dịu nhẹ của biển vẫn đủ sức lay động du khách.

Không chỉ có tầm nhìn hướng biển, mà với vị thế lưng tựa núi thì vùng cao Quảng Ninh mùa thu đông mới thực sự khác biệt. Ở vùng biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, dải đồi núi Lục Hồn, Bình Liêu, Hoành Mô giống như một thiên đường trekking của Việt Nam. Những dãy núi trùng điệp, những cột mốc thiêng liêng, những cung đường tuần tra biên giới hùng vĩ là lựa chọn đáng nhớ cho người yêu trải nghiệm, nhất là du khách trẻ.

Mùa vàng trên vùng cao Quảng Ninh. Ảnh: Việt Anh

Với mỗi mùa, dải đất vùng cao này lại mang một vẻ đẹp khác, nhưng đặc biệt đẹp vào mùa thu đông. Khi ấy, màu xanh tươi của lúa mùa hạ dần chuyển sang màu vàng óng ả của lúa chín cuối vụ tháng 10, tháng 11 trên những ruộng bậc thang uốn lượn của đồng bào DTTS, những đồi hoa lau bung trắng xóa như mây khi gió thu hanh hao thổi về, những vườn hoa tươi thắm trên đỉnh núi, những dải sương mờ giăng bảng lảng ngang lưng núi mùa đông…

Du khách về với mùa cơm mới, về với hội mùa vàng có thể đắm say trong hương lúa, hương rừng trong trẻo, trong sắc màu rực rỡ của thổ cẩm và nụ cười cô gái vùng cao. Mùa thu đông cũng là mùa mà du khách có thể trekking băng qua những rừng hồi, rừng quế thơm hương, những con dốc nhiều thử thách, những sống núi uốn lượn mà không bị quá sức, hay lang thang giữa phiên chợ vùng cao để tìm về một góc quê hương trong ký ức mỗi người.

Không chỉ là cảnh quan tươi đẹp, đồng bào vùng cao những năm gần đây đã học hỏi xây dựng thêm nhiều homestay, thiết kế những điểm check-in, trồng hoa, đón khách đến với bản làng. Vì vậy, trải nghiệm vùng cao cũng chính là trải nghiệm vẻ đẹp đời sống bình dị, từ nếp sống, nhà cửa, ẩm thực cho tới phong tục, tập quán, văn nghệ, lễ hội, kinh nghiệm dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Cảnh sắc thơ mộng trên đỉnh Phượng Hoàng.

Mùa thu đông trên vùng đồi núi Yên Tử - vùng đất Phật linh thiêng của Thiền phái Trúc Lâm, nơi đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới thuộc Quần thể di tích - danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, vào thời điểm này cũng mang vẻ đẹp đặc biệt. Rừng cây như thẫm xanh hơn, lá vàng chỉ điểm xuyết rơi, nhưng cảnh sắc đượm màu thu trong trẻo, bình yên, trầm mặc khiến lòng người cũng chậm lại.

Tuy nhiên, trải nghiệm Yên Tử mùa thu đông không chỉ có hành hương, lễ phật, mà rất phong phú các hoạt động vui chơi, thư giãn, tĩnh tâm tại khu vực dưới chân núi, từ trải nghiệm hội làng Nương, cưỡi ngựa, bắn cung, nặn tò he, làm nón, dập tranh Đông Hồ, đến tham gia những khóa thiền, thư giãn tại am Tuệ Tĩnh… Leo núi săn mây, ngắm bình minh trên đỉnh chùa Đồng, hay tham gia các giải chạy, trekking những cung đường hành hương nơi đây cũng khiến du khách cảm nhận Yên Tử sâu hơn, từ cảnh sắc thiên nhiên cho tới các giá trị văn hóa, lịch sử mà người xưa đã trao truyền, để lại trên vùng đất này.

Từ Yên Tử lui xuống thấp hơn chính là các đỉnh Phượng Hoàng, Bình Hương đặc biệt thơ mộng vào mùa thu đông. Vẻ đẹp trong vắt của mùa thu lan tỏa khắp nơi, từ những đỉnh núi xa xa cho đến những bóng thông xanh mướt mắt, những thảm cỏ tràn lan các sườn đồi dần chuyển từ xanh sang sắc vàng khô cháy khiến cảnh sắc nơi đây vô cùng mê hoặc. Leo lên đỉnh Phượng Hoàng, Bình Hương hay capmping trong các lều trại để thưởng lãm vẻ đẹp của hoàng hôn, của đêm và đón ánh mặt trời lúc bình minh là những trải nghiệm giàu cảm xúc.

Quảng Ninh có vẻ đẹp 4 mùa, mùa thu đông tựa như một nốt trầm đầy dư vị mời gọi du khách 4 phương.