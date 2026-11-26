Hơn 90 doanh nghiệp lữ hành khảo sát sản phẩm du lịch Quảng Ninh

Trong hai ngày 24 - 25/11, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh tổ chức chương trình famtrip với sự tham gia của hơn 90 doanh nghiệp lữ hành đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hoạt động nhằm giới thiệu sản phẩm, điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường khách cho du lịch Quảng Ninh trong những tháng cuối năm.

Đoàn famtrip chụp ảnh lưu niệm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Trong chương trình, đoàn doanh nghiệp lữ hành trực tiếp khảo sát dịch vụ du thuyền, tham quan tuyến số 4 trên vịnh Hạ Long, khám phá thiên nhiên, văn hóa tại làng chài Vung Viêng, hang Thiên Cảnh Sơn cùng các hoạt động du lịch trên tuyến. Đây là cơ hội để các đơn vị lữ hành tìm hiểu thực tế về sản phẩm, chất lượng dịch vụ, khả năng tổ chức tour và xây dựng các chương trình tham quan phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách.

Việc giới thiệu, kết nối khai thác tuyến 4 trên vịnh cũng hướng tới đa dạng hóa hành trình tham quan vịnh di sản, phân bổ dòng khách hợp lý hơn, giảm tải cho các tuyến tham quan số 1 và 2. Cùng với khảo sát điểm đến, các doanh nghiệp cũng tìm hiểu, kết nối hệ thống nhà hàng, khách sạn và các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn, hình thành những chương trình du lịch trọn gói với nhiều chính sách ưu đãi cho du khách.

Các doanh nghiệp lữ hành tham quan hang Thiên Cảnh Sơn trên tuyến tham quan số 4 trên vịnh Hạ Long.

Cùng với chủ động triển khai chuỗi chính sách kích cầu, việc tổ chức các đoàn famtrip là sự hưởng ứng tích cực của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đối với chương trình kích cầu du lịch thu đông của thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Quảng Ninh.