Thí sinh Miss World 2026 hòa mình vào sắc màu nhạc nước bên vịnh Hạ Long

Ngay sau khi đến Quảng Ninh, các thí sinh Miss World 2026 đã có dịp trải nghiệm chương trình nhạc nước “Halo Bay Show” tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Những màn trình diễn trên mặt nước kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ, mãn nhãn, đầy cuốn hút, mang đến cho các người đẹp những khoảnh khắc vô cùng hứng khởi. Từ sân khấu nhạc nước bên bờ vịnh Hạ Long, một Quảng Ninh trẻ trung, năng động và hiện đại hiện lên đầy sức sống, giúp các thí sinh cảm nhận rõ hơn diện mạo du lịch mới mẻ, hấp dẫn của vùng đất di sản, hứa hẹn hành trình khám phá với nhiều trải nghiệm thú vị phía trước.

Các thí sinh Miss World 2026 chụp ảnh cùng đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata và đương kim Nam vương Thế giới Daniel Mejía tại sân khấu nhạc nước Halo Bay Show.

Các thí sinh trải nghiệm “Halo Bay Show” – chương trình nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn trên mặt nước.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata chia sẻ: “Tôi thật sự ấn tượng trước vẻ đẹp rực rỡ, sống động của chương trình nhạc nước bên bờ vịnh di sản. Sự hòa quyện giữa âm thanh, ánh sáng, mặt nước tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy cuốn hút. Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong những ngày đầu tôi khám phá Quảng Ninh”.

Những người đẹp Miss World 2026 nổi bật giữa không gian nhạc nước rực rỡ.

Hoa hậu Pháp Indira Ampiot (bên trái) bày tỏ sự thích thú trước màn trình diễn: “Thật sự tuyệt vời! Việt Nam, đặc biệt là Quảng Ninh, mang một vẻ đẹp riêng rất nên thơ và quyến rũ. Được ngắm những màn trình diễn ánh sáng, âm thanh trên mặt nước bên bờ vịnh Hạ Long là một trải nghiệm đặc biệt với tôi trong hành trình Miss World 2026”.

Tất cả các thí sinh đều hào hứng trước màn trình diễn nhạc nước rực rỡ, mãn nhãn bên bờ vịnh Hạ Long.