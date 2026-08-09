Thí sinh Miss World 2026 hòa mình vào sắc màu nhạc nước bên vịnh Hạ Long

Ngay sau khi đến Quảng Ninh, các thí sinh Miss World 2026 đã có dịp trải nghiệm chương trình nhạc nước “Halo Bay Show” tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Những màn trình diễn trên mặt nước kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ, mãn nhãn, đầy cuốn hút, mang đến cho các người đẹp những khoảnh khắc vô cùng hứng khởi. Từ sân khấu nhạc nước bên bờ vịnh Hạ Long, một Quảng Ninh trẻ trung, năng động và hiện đại hiện lên đầy sức sống, giúp các thí sinh cảm nhận rõ hơn diện mạo du lịch mới mẻ, hấp dẫn của vùng đất di sản, hứa hẹn hành trình khám phá với nhiều trải nghiệm thú vị phía trước.