Freiburg nhận thất bại đầu tiên tại Bundesliga, lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng

Ngày 18/10 (theo giờ địa phương), Freiburg nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải Bundesliga 2026-2027 khi thua Bayer Leverkusen 1-2 trên sân khách. Kết quả này khiến Freiburg bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp tục đứng sau Bayern Munich và Borussia Dortmund.

Các cầu thủ Freiburg khoác áo ấm, buồn bã tiến về phía người hâm mộ sau thất bại trước Bayer Leverkusen tại Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), ở Leverkusen (Đức), ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

Bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng, Freiburg sớm tạo lợi thế khi Derry Scherhant ghi bàn mở tỷ số ở phút 14. Tuy nhiên, đội chủ nhà Bayer Leverkusen nhanh chóng đáp trả bằng bàn gỡ hòa của Ibrahim Maza chỉ 5 phút sau đó.

Hai đội tiếp tục thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian còn lại. Đến phút 76, tiền đạo Patrik Schick ghi bàn quyết định, giúp Bayer Leverkusen hoàn tất màn ngược dòng và giành chiến thắng 2-1.

Pha lập công này cũng giúp Schick đi vào lịch sử Bayer Leverkusen khi trở thành cầu thủ đầu tiên của câu lạc bộ ghi bàn trong cả 6 trận mở màn một mùa giải Bundesliga.

Trước cuộc đối đầu với Leverkusen, Freiburg duy trì thành tích bất bại tại Bundesliga, trong đó Eintracht Frankfurt là đội duy nhất giành được điểm trước họ. Freiburg cũng thắng 8 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Thất bại khiến Freiburg dừng lại ở 13 điểm, kém đội đầu bảng Bayern Munich và đội đứng thứ hai Borussia Dortmund 1 điểm, qua đó bỏ lỡ cơ hội trở lại vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, Bayer Leverkusen tiếp tục thể hiện phong độ tích cực dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Carles Martínez. Sau thất bại bất ngờ trước Elversberg trong trận ra mắt, nhà cầm quân này giúp Leverkusen giành 6 chiến thắng trong 7 trận trên mọi đấu trường.

Ở trận đấu khác cùng vòng, Borussia Mönchengladbach tiếp tục chìm trong khó khăn khi để thua Hoffenheim 1-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến Mönchengladbach tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng Bundesliga.