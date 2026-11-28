Man United gia hạn hợp đồng với Bruno Fernandes thêm một năm

Manchester United đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng với tiền vệ Bruno Fernandes, nhằm đảm bảo tương lai của đội trưởng người Bồ Đào Nha và tránh để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau.

Tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United thực hiện cú sút phạt đền trong trận đấu Champions League giữa Sporting và Manchester United tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP

Hợp đồng của Fernandes dự kiến hết hạn vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, dù tuyển thủ Bồ Đào Nha cho biết các cuộc đàm phán đang tạm dừng, Man United đã kích hoạt điều khoản gia hạn để đảm bảo tương lai của tiền vệ này. Theo nguồn tin, điều khoản cũng giúp đội bóng ngăn các câu lạc bộ quan tâm tiếp cận Fernandes từ đầu năm mới, trong khi các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào thời điểm thích hợp.

Fernandes ký hợp đồng 3 năm với Man United vào năm 2024, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Trong khi đó, khả năng Fernandes ra sân ở trận gặp Brentford bị đặt dấu hỏi sau khi anh vắng mặt trong buổi tập hôm 27/11. HLV Mauricio Pochettino cho biết tiền vệ này, người ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 với Sporting Lisbon tại Champions League hôm 25/11, không thể tập luyện do bị ốm.

“Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi một loại virus từ Bồ Đào Nha. Cậu ấy kết thúc trận đấu với một chút vấn đề và hôm nay không thể tham gia buổi tập. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình trong ngày hôm nay và ngày mai, xem cậu ấy thức dậy thế nào, rồi mới quyết định. Chúng tôi sẽ không mạo hiểm, bởi khi gặp tình trạng như vậy, bạn biết mình không thể cảm thấy đủ khỏe để thi đấu”, ông Pochettino nói.

Ông Pochettino sẽ dẫn dắt Man United trong trận đấu sân nhà đầu tiên vào ngày 28/11 (giờ địa phương), trong bối cảnh đội bóng đang đứng thứ hai từ dưới lên tại Ngoại hạng Anh.

HLV Keith Andrews của Brentford cho biết ông đã nhận thấy những tác động từ sự xuất hiện của chiến lược gia người Argentina chỉ sau 2 trận đấu.

“Bạn có thể thấy những nét đặc trưng trong cách ông ấy làm việc, nhưng phải cân nhắc điều đó với vị trí hiện tại của đội bóng. Có thể thấy sự thay đổi trong những gì ông ấy muốn xây dựng, chắc chắn là vậy, nhưng chúng tôi muốn chơi theo cách của mình. Chúng tôi dự đoán Man United sẽ là một đội bóng rất tốt và có tổ chức. Đây là Old Trafford, là Manchester United, là Mauricio Pochettino. Ông ấy là một HLV vô cùng ấn tượng với những thành tựu đã đạt được. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị cho một Man United chơi ở trạng thái tốt nhất”, ông Andrews nhận định.