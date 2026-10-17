Bundesliga: Frankfurt chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng trên sân nhà

Ngày 16/10 (giờ địa phương), Eintracht Frankfurt đánh bại FC Köln với tỷ số 1-0 tại Giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga), qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà và vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Cầu thủ Marius Bülter (bên phải) của FC Köln thất vọng sau khi Younes Ebnoutalib ghi bàn cho Eintracht Frankfurt trong trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga), ngày 16/10/2026, tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AP

Hai đội nhập cuộc thận trọng và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong phần lớn thời gian thi đấu.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 77, khi Younes Ebnoutalib dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của Noëll Aséko Nkili, cầu thủ vừa vào sân thay Mario Götze ít phút trước đó.

Bàn thắng duy nhất này giúp Frankfurt giành trọn 3 điểm, giải tỏa áp lực sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định, đồng thời lấy lại tinh thần sau thất bại nặng nề 0-6 trước RB Leipzig ở vòng đấu trước.

Trong khi đó, FC Köln tụt xuống vị trí thứ 11 và tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng trên sân khách lên con số 16. Đây cũng là chuỗi trận không thắng trên sân khách dài nhất hiện nay tại Bundesliga.

Kết quả 1-0 giúp Frankfurt giải tỏa áp lực sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định, trong khi Köln vẫn chưa tìm được cách cải thiện thành tích khi phải thi đấu xa nhà.

Giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga) là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Đức, ra đời năm 1963. Giải quy tụ 18 câu lạc bộ, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà và sân khách, với tổng cộng 34 vòng đấu mỗi mùa. Bundesliga nổi tiếng với lối chơi tốc độ, giàu tính cạnh tranh, những sân vận động sôi động và lượng khán giả đông đảo.

Bayern Munich và Borussia Dortmund là 2 trong số những câu lạc bộ nổi bật của giải. Bundesliga cũng là nơi phát hiện, đào tạo nhiều tài năng bóng đá, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Đức và châu Âu.

Giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga) mùa giải 2026-2027 diễn ra từ ngày 28/8/2026 đến ngày 22/5/2027, với 18 câu lạc bộ tham gia tranh tài qua 34 vòng đấu.