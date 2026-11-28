Bremen thoát thua phút bù giờ, bóng đá châu Âu sôi động

Đêm qua và rạng sáng nay (giờ Việt Nam), các giải bóng đá châu Âu diễn ra sôi động với nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó Werder Bremen thoát thua Borussia Mönchengladbach nhờ bàn thắng ở phút bù giờ, Brest đánh bại Paris FC để vươn lên vị trí thứ ba tại Ligue 1, Racing Santander ngược dòng thắng Levante ở La Liga, còn Venezia và Bologna chia điểm tại Serie A.

Ludovit Reis (dưới) của Werder Bremen tranh bóng với Zento Uno của Borussia Mönchengladbach trong trận đấu Bundesliga tại Bremen, Đức,

﻿rạng sáng 28/11 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Bundesliga: Füllkrug tiếp tục tỏa sáng, Bremen thoát thua

Niclas Füllkrug ghi bàn thứ 11 trong 11 trận đấu, giúp Werder Bremen giành lại 1 điểm trong trận hòa 3-3 đầy kịch tính với Borussia Mönchengladbach tại Bundesliga.

Füllkrug ghi bàn ở phút thứ ba của thời gian bù giờ, giúp Bremen tránh khỏi thất bại và giành trận hòa 3-3 trên sân nhà trước Borussia Mönchengladbach, đội đang đứng thứ hai từ dưới lên.

Bremen khởi đầu mùa giải Bundesliga khá tốt và bất bại trên sân nhà trong 5 trận đầu tiên, nhưng phong độ đó đã không còn được thể hiện trong phần lớn thời gian trận đấu.

Kevin Diks đưa Gladbach vượt lên dẫn trước bằng quả phạt đền sau khi VAR xác nhận tình huống ở phút 20. Eren Dinkçi gỡ hòa cho đội chủ nhà bằng cú sút tuyệt đẹp 7 phút trước khi hiệp một kết thúc. Tuy nhiên, Franck Honorat ghi bàn đầu tiên của mùa giải ngay sau giờ nghỉ, giúp Gladbach một lần nữa vượt lên.

Bàn thắng thứ hai của Honorat, được ghi 12 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức, tưởng như đã giúp Gladbach có chiến thắng thứ hai trong mùa giải và thoát khỏi vị trí cuối bảng. Nhưng Dinkçi ghi bàn thứ hai trong trận, giúp Bremen rút ngắn tỷ số khi trận đấu còn 5 phút, trước khi Füllkrug xuất hiện đúng lúc ở phút bù giờ, giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm.

La Liga: Racing Santander ngược dòng, lập chuỗi 3 trận thắng

Racing Santander lần đầu tiên kể từ năm 2011 giành 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga, sau khi ngược dòng đánh bại Levante 3-1.

Ivan Romero đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay trước khi hiệp một khép lại bằng cú sút chìm chính xác. Tuy nhiên, Levante không thể chống đỡ sức ép của Santander trong hiệp hai.

Pablo Garcia gỡ hòa ở phút 66 bằng cú sút chân trái đẹp mắt, đưa bóng cuộn vào góc xa. Yassir Zabiri, người đã ghi bàn trong 2 trận liên tiếp, giúp Santander vượt lên dẫn trước khi trận đấu còn 9 phút.

Garcia hoàn tất cú đúp trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 3-1 cho Santander và đưa đội bóng lên vị trí thứ 6. Trong khi đó, Levante đứng thứ 15 và đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng.

Ligue 1: Brest vươn lên thứ ba, tiếp tục phong độ ấn tượng

Bàn thắng ở phút 21 của Luc Zogbe giúp Brest đánh bại Paris FC 1-0, có chiến thắng thứ tư liên tiếp và vươn lên vị trí thứ ba tại Ligue 1.

Đội bóng vùng Bretagne hiện kém Paris FC 2 điểm và kém đội đầu bảng Paris Saint-Germain 6 điểm.

Kết quả này là đòn giáng mạnh vào Liam Rosenior, cựu HLV Chelsea hiện đang dẫn dắt Paris FC. Đội bóng của ông chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng không thể tìm được đường vào khung thành Brest trước màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Egil Selvik. Thủ thành này được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Serie A: Venezia hòa Bologna, tiếc nuối vì quyết định VAR

Trận đấu tại Serie A giữa Venezia và Bologna kết thúc với tỷ số hòa 0-0, trong đó quyết định của VAR ở phút 14 khiến đội chủ nhà tiếc nuối vì mất cơ hội giành chiến thắng, qua đó có thể thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Cú đánh đầu của Redouane Halhal bị từ chối vì lỗi việt vị, khiến hai đội phải chia điểm trong trận đấu mà cả hai thủ môn đều thi đấu xuất sắc. Dù vậy, 1 điểm cũng giúp Venezia thoát khỏi vị trí cuối bảng. Bologna tăng một bậc lên vị trí thứ 8.