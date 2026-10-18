Yamal tỏa sáng giúp Barcelona thắng đậm, PSG ngược dòng trước đại chiến Champions League

Ngày 17/10, Lamine Yamal tỏa sáng trong chiến thắng 5-2 của Barcelona trước Real Betis tại Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), giúp đội bóng xứ Catalonia duy trì thành tích toàn thắng trước cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain (PSG) tại Champions League.

Trong khi đó, PSG ngược dòng đánh bại Strasbourg 3-1 tại Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), dù Ousmane Dembélé đá hỏng một quả phạt đền.

Yamal tỏa sáng trong chiến thắng của Barcelona

Lamine Yamal tiếp tục khẳng định tài năng với một trong những bàn thắng đẹp nhất loạt trận bóng đá châu Âu ngày 17/10. Tuy nhiên, tiền đạo 19 tuổi cũng nhận thẻ vàng sau tình huống xô xát với cầu thủ đối phương.

Lamine Yamal (trái) ăn mừng cùng đồng đội Jules Koundé sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona trong trận gặp Real Betis tại Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), ở thành phố Seville (Tây Ban Nha), ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Phút thứ 10, Yamal mở tỷ số cho Barcelona bằng pha xử lý kỹ thuật ngay sát vòng cấm. Anh khéo léo vượt qua Facundo Bernal trước khi tung cú sút đưa bóng vào góc xa khung thành Real Betis.

Đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả bằng bàn thắng đánh đầu của Valentín Gómez. Sau đó, Rodri giúp Barcelona tái lập thế dẫn trước.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Giovani Lo Celso đưa bóng vào lưới Barcelona, nhưng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) xác định bàn thắng không hợp lệ. Huấn luyện viên Manuel Pellegrini của Betis nhận thẻ vàng vì phản ứng với quyết định này.

Sang hiệp 2, Yamal kiến tạo để Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 3-1 cho Barcelona. Hai phút sau, Abde Ezzalzouli rút ngắn cách biệt cho Betis.

Trận đấu trở nên căng thẳng khi Yamal và Bernal xảy ra va chạm trong tình huống không có bóng. Bernal dường như đẩy Yamal trước khi cầu thủ Barcelona đáp trả, dẫn đến màn xô xát giữa hai người.

Sau đó, Bernal có động tác đưa đầu về phía Yamal và chạm vào trán đối phương. Yamal lập tức ngã xuống sân, ôm đầu. Trọng tài rút thẻ đỏ đối với Bernal và cảnh cáo Yamal bằng thẻ vàng.

Tận dụng lợi thế hơn người, Barcelona tiếp tục gia tăng sức ép. Eric Garcia ghi bàn thắng thứ 4 trước khi Dani Olmo ấn định chiến thắng 5-2 ở những phút cuối.

Với kết quả này, Barcelona duy trì thành tích toàn thắng cả 11 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, trong đó có chín trận tại La Liga.

Ngày 20/10, Barcelona sẽ làm khách trên sân PSG, đội bóng đã 2 lần liên tiếp vô địch Champions League.

Ở các trận đấu khác tại La Liga, Álex Baena ghi bàn ở phút 89, giúp Atlético Madrid đánh bại Espanyol 1-0 ngay trên sân khách, qua đó nối dài chuỗi thắng lên sáu trận trên mọi đấu trường.

Thất bại thứ 5 sau 9 vòng đấu khiến huấn luyện viên Manolo González của Espanyol, câu lạc bộ thuộc sở hữu của doanh nhân Mỹ Alan Pace, tiếp tục chịu sức ép.

Trong khi đó, Valencia và Athletic Bilbao hòa nhau 0-0.

PSG ngược dòng đánh bại Strasbourg

Tại Ligue 1, PSG giành chiến thắng 3-1 trên sân Strasbourg sau màn ngược dòng trong hiệp hai.

Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 17 nhờ cú sút chìm của tiền vệ người Mỹ Gio Reyna.

Nhằm chuẩn bị lực lượng cho trận gặp Barcelona tại Champions League, huấn luyện viên Luis Enrique quyết định để nhiều trụ cột như Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, Nuno Mendes và Achraf Hakimi ngồi dự bị.

Tuy nhiên, trước thế trận khó khăn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lần lượt tung các cầu thủ này vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.

Phút 72, Dembélé có cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền nhưng lại sút bóng ra ngoài.

5 phút sau, hậu vệ người Ukraine Illya Zabarnyi ghi bàn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Đến phút 85, Dembélé lập công, giúp PSG vượt lên dẫn 2-1. Trong thời gian bù giờ, Désiré Doué ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Kết quả này giúp PSG có thêm sự tự tin trước cuộc tiếp đón Barcelona tại Champions League ngày 20/10.

Ở các trận đấu khác tại Ligue 1, Lille bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi hòa Brest 1-1 trên sân nhà. Trong khi đó, Lens giành chiến thắng 3-1 trước Troyes.