Gibbs-White lập cú đúp, Nottingham Forest đánh bại Chelsea tại Ngoại hạng Anh

Nottingham Forest đánh bại Chelsea với tỷ số 3-2 trong trận đấu diễn ra lúc 3h sáng 28/11 (giờ Việt Nam) tại Ngoại hạng Anh, nhờ cú đúp của Morgan Gibbs-White trong hiệp hai. Dù tỷ số không cách biệt lớn, Forest được đánh giá đã có chiến thắng khá thuyết phục trước đội khách.

Morgan Gibbs-White (trái) ghi bàn thắng thứ ba cho Nottingham Forest trong trận đấu với Chelsea tại Ngoại hạng Anh, diễn ra ở Nottingham, Anh, rạng sáng 28/11 (giờ Việt Nam).

﻿ Ảnh: AP

Chelsea gặp khó khăn ngay từ đầu trận. HLV Xabi Alonso bố trí tiền vệ Moises Caicedo đá ở vị trí trung vệ, nhưng đội khách đã bị dẫn bàn chỉ sau 5 phút. Igor Jesus xoay người trong khu vực chấm phạt đền rồi tung cú vô-lê đưa bóng vào lưới sau đường tạt từ cánh phải.

Caicedo tỏ ra không thoải mái với vai trò mới, trong khi nhiều cầu thủ Chelsea cũng thi đấu dưới sức. Đội khách không tạo được nhiều sức ép lên Forest, đội bóng chỉ ghi 9 bàn trước trận này và có thành tích ghi bàn thấp thứ hai tại giải.

Chelsea không có cú sút trúng đích nào trong hiệp một. Sang hiệp hai, Wesley Fofana phạm lỗi với Liam Delap trong vòng cấm, tạo cơ hội để Gibbs-White thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 3 phút sau, tiền đạo vào sân thay người Emmanuel Emegha ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Chelsea sau pha phối hợp tốt của Pedro Neto. Tuy nhiên, Gibbs-White tiếp tục đưa Forest dẫn trước 2 bàn với pha dứt điểm tinh tế ở phút 72.

Bàn thắng thứ hai của Emegha giúp Chelsea thắp lên hy vọng và thúc đẩy đội khách đẩy cao đội hình trong những phút cuối. Dù vậy, Nottingham Forest vẫn bảo toàn chiến thắng xứng đáng.

Thất bại này khiến Chelsea nhận trận thua thứ ba liên tiếp tại giải đấu, trong khi Nottingham Forest vươn từ vị trí thứ 17, ngay trên nhóm xuống hạng, lên thứ 14. Forest hiện có cùng điểm với Coventry và kém Newcastle 1 điểm.

Sau trận đấu, Gibbs-White mô tả đây là “một đêm hoàn hảo tại City Ground”, đồng thời cho biết bầu không khí trên sân rất “bùng nổ”. Tiền vệ người Anh tin rằng Forest có thể tiếp tục tiến lên sau chiến thắng này, dù đây mới chỉ là trận thắng thứ ba của đội trong mùa giải đầy bất ổn.

“Chúng tôi có sự khao khát và quyết tâm trong phòng thay đồ, nhưng phải thể hiện điều đó một cách nhất quán, chứ không phải tuần này làm được rồi tuần sau lại không. Nếu duy trì được điều đó, tôi không nghĩ có nhiều đội bóng ngăn cản được chúng tôi”, anh nói.

Trong khi đó, HLV Xabi Alonso thừa nhận Chelsea đang thiếu tự tin và gặp khó khăn trong việc duy trì lợi thế.

“Chúng tôi đang thiếu tự tin. Có thể thấy đội bóng gặp khó khăn trong việc giữ vững lợi thế. Sau khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, chúng tôi lại để thủng lưới nâng tỷ số lên 1-3, dù vừa có chút động lực từ bàn thắng đó. Mọi thứ đang diễn ra theo hướng không có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về điều này, nhưng cũng cần tìm ra giải pháp”, ông nói.