15.000 vận động viên chạy giữa kỳ quan Hạ Long

Sáng 11/10, tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, TP Quảng Ninh, diễn ra Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 – Run for Net Zero, thu hút 15.000 vận động viên tham gia ở 3 cự ly 21km, 10km và 3km. Giải đấu đồng thời ghi dấu ấn với việc xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng vận động viên cùng mặc áo mang thông điệp Run for Net Zero tham gia giải chạy.

Lễ trao bằng công nhận Kỷ lục Việt Nam cho Công ty TNHH Đức Hương Anh và Công ty CP Vinhomes với giải chạy có số lượng vận động viên cùng mặc áo mang thông điệp “Run for Net Zero” tham gia đông nhất Việt Nam.

Ngay từ rạng sáng, các vận động viên lần lượt xuất phát trên những cung đường thuộc khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long. Với thông điệp “Chạy giữa kỳ quan – Chạm tới kỷ lục – Run for Net Zero”, giải đấu kết hợp hoạt động thể thao với tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

15.000 vận động viên tham gia tranh tài tại Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 – Run for Net Zero

Điểm nhấn của giải là Kỷ lục Việt Nam được công nhận cho nội dung “Giải chạy có số lượng vận động viên cùng mặc áo mang thông điệp Run for Net Zero tham gia đông nhất Việt Nam”. Kỷ lục được trao cho Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Việt Nam) – đơn vị tổ chức và Chi nhánh tại Quảng Ninh, Công ty CP Vinhomes – đơn vị đồng hành.

Giải chạy có số lượng vận động viên cùng mặc áo mang thông điệp Run for Net Zero tham gia đông nhất Việt Nam

Các vận động viên tham gia Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 trên cung đường ven biển trong thời điểm bình minh.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Ở cự ly 21km, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Huỳnh Anh Khôi với thành tích 1 giờ 11 phút 55 giây; giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ với thành tích 1 giờ 22 phút 41 giây.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nam đạt thành tích xuất sắc tại cự ly 21km, Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026.

Ở cự ly 10km, vận động viên Bùi Tuấn Tú giành giải Nhất nam với thành tích 33 phút 13 giây; vận động viên Hoàng Hương Thủy giành giải Nhất nữ với thành tích 41 phút 25 giây. Tại cự ly 3km, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Nguyễn Duy Đạt, giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Lê Thị Lan.

Các vận động viên nữ nhận giải thưởng tại cự ly 10km, Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện kéo dài hai ngày, Ban Tổ chức cùng các vận động viên còn tham gia trồng 2.026 cây xanh tại “Khu vườn ESG”, góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao trách nhiệm cộng đồng đối với môi trường.

Các vận động viên chinh phục cung đường chạy ven vịnh Hạ Long, kết hợp thi đấu thể thao với quảng bá cảnh quan và du lịch Quảng Ninh.

Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thúc đẩy kết nối thể thao với du lịch và quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến với du khách trong nước, quốc tế.