Giáo dục chuyên đề “Bạo lực học đường dưới góc nhìn EQ”

Ngày 19/10, tại Trường THPT Trần Phú, thành phố Quảng Ninh, trên 1.500 học sinh đã được tham gia giáo dục chuyên đề “Bạo lực học đường dưới góc nhìn EQ”. Đây là cách nhà trường trang bị, rèn luyện cho học sinh THPT kỹ năng nhận diện, kiểm soát cảm xúc, lựa chọn cách phản ứng phù hợp khi bản thân hoặc người xung quanh ứng phó với tình huống bạo lực.

Thầy Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, phát động hưởng ứng Chiến dịch Không một mình 2026.

Với thông điệp “Hiểu cảm xúc - Tôn trọng khác biệt - Trường học an toàn”, chuyên đề trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện các biểu hiện của bạo lực học đường, giúp các em hiểu được vai trò của cảm xúc và trí tuệ cảm xúc (EQ) trong cách ứng xử với bản thân và những người xung quanh. Đồng thời, khẳng định trách nhiệm của nhà trường, gia đình và toàn thể học sinh trong xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và không có bạo lực.

Trường THPT Trần Phú hiện có 1.524 học sinh là con em nhân dân địa bàn các xã, phường khu vực Móng Cái. Những năm qua, bên cạnh kết quả giáo dục đại trà, mũi nhọn thuộc top thành tích cao trong khối trường THPT toàn thành phố Quảng Ninh, nhà trường luôn chú trọng dạy kỹ năng sống cho học sinh. Toàn trường không có học sinh vi phạm pháp luật, không có các tệ nạn xã hội.

Các thầy cô giáo và học sinh hòa mình cùng giai điệu âm nhạc để chia sẻ cảm xúc với học sinh.

Cũng trong chương trình, nhà trường đã tuyên truyền, phát động hưởng ứng Chiến dịch Không một mình 2026 - Phòng chống xâm hại trực tuyến với chủ đề: Phòng, chống xâm hại trực tuyến nhằm vào trẻ em và thanh thiếu niên; truyền tải thông điệp: "Kết nối không tổn thương", hướng dẫn các em chủ động bảo vệ bản thân: Sử dụng Internet an toàn, lành mạnh, nhận diện và phòng tránh các nguy cơ xâm hại trực tuyến và chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng thói quen sử dụng môi trường số tích cực.