Phường Móng Cái 2: Làm rõ hạn mức đất ở và tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri phường Móng Cái 2 kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Xem xét điều chỉnh tăng hạn mức cấp đất ở cho hộ gia đình ở các xã mới sáp nhập lên phường (từ 120m2 lên mức phù hợp như 400m2 trước đây).

Về vấn đề cử tri kiến nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 09/7/2026 và Văn bản số 3088/UBND-TH ngày 16/7/2026 UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND; ngày 09/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức cuộc họp liên ngành (Theo Giấy mời số 1192/GM-SNN&MT của Sở Nông nghiệp và Môi trường).

a) Về tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: Phường Móng Cái 2 được thành lập từ ngày 01/7/2025 theo Nghị quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập phường Ka Long, phường Ninh Dương và xã Vạn Ninh. Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 5, điểm đ khoản 3 Điều 10 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Văn bản số 4877/SNN&MT-KHĐKĐĐ ngày 25/6/2025 của Sở và Văn bản số 686/UBND-XDMT ngày 25/02/2026 của UBND thành phố thì thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, công nhận và cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chủ tịch UBND phường Móng Cái 2.

Kết quả thực hiện: Từ ngày 01/7/2025 đến nay, UBND phường Móng Cái 2 đã tiếp nhận, giải quyết và cấp GCN cho 216 trường hợp (trong đó có 173 trường hợp giải quyết từ ngày 01/01/2026 đến nay), bảo đảm tiến độ theo thẩm quyền phân cấp.

b) Về hạn mức đất ở và quy định chuyển tiếp: Tiếp thu ý kiến rà soát tại Báo cáo số 635-BC/BNCTU của Ban Nội chính Thành ủy, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ nguyên tắc áp dụng Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh như sau:

Phân định rõ hai loại hạn mức:

Hạn mức giao đất ở mới (Điều 3 Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND): Chỉ áp dụng khi Nhà nước giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư. Đối với khu vực đô thị (phường), hạn mức được giao tối đa từ 120 m² đến 400 m² tùy theo vị trí và hạ tầng giao thông (đối với đường rộng 3 m tối đa 120 m²; đường < 3 m tối đa 200 m²; khu vực đồi núi cao, thung lũng sâu tối đa 300 m² – 400 m²).

Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở (Điều 4 Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND): Áp dụng để xác định diện tích đất ở cho các trường hợp đang sử dụng đất ổn định hình thành trước ngày 15/10/1993 quy định tại Điều 138, Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Nguyên tắc chuyển tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân:

Đối với các thửa đất đã được cấp GCN quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2025: Toàn bộ diện tích đất ở đã được công nhận hợp pháp ghi trên GCN (kể cả diện tích công nhận tối đa 400 m² tại xã Vạn Ninh cũ) được Nhà nước bảo toàn nguyên vẹn giá trị pháp lý, không bị thu hẹp hay cắt giảm khi chuyển từ xã lên phường.

Đối với hồ sơ đăng ký cấp GCN nộp trước ngày 01/7/2025: Tại địa bàn xã Vạn Ninh cũ, việc công nhận hạn mức đất ở được thực hiện theo quy định áp dụng đối với khu vực nông thôn tại thời điểm nộp hồ sơ (khoản 7 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024), tối đa lên đến 400 m² không phụ thuộc vào vị trí thửa đất.

Đối với hồ sơ đăng ký cấp GCN nộp từ ngày 01/7/2025 trở đi: Do địa bàn đã trở thành đô thị, việc xác định hạn mức công nhận đất ở áp dụng theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND đối với khu vực đô thị (từ 120 m² đến 400 m² tùy vị trí, không mặc nhiên chỉ là 120 m²). Phần diện tích thực tế sử dụng lớn hơn hạn mức công nhận đất ở được xác định là đất nông nghiệp và người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở khi có nhu cầu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Kính đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Móng Cái 2 đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp GCN lần đầu theo thẩm quyền; niêm yết công khai nguyên tắc bảo toàn hạn mức đất ở và quy định chuyển tiếp để cử tri nắm rõ.