Hoành Bồ tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri

Thời gian qua, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri được phường Hoành Bồ chú trọng thực hiện với tinh thần chủ động, trách nhiệm.

Theo báo cáo của phường Hoành Bồ, từ năm 2025 đến hết tháng 10/2026, địa phương ghi nhận được 77 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 54 ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri cuối năm 2025 và 23 ý kiến tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, chủ yếu liên quan đến kinh tế, hạ tầng, văn hóa - xã hội và dịch vụ dân sinh.

Để giải quyết những vấn đề cử tri đặt ra, UBND phường Hoành Bồ đã ban hành văn bản phân công các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp nhận, xử lý từng nội dung; đồng thời tăng cường đôn đốc, rà soát tiến độ và phối hợp với cơ quan cấp trên đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền. Đáng chú ý trong cách làm của địa phương là chú trọng kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp với khu phố, nhà thầu, đơn vị quản lý để tìm hướng xử lý những vấn đề liên quan đến hạ tầng, môi trường, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo UBND phường Hoành Bồ kiểm tra, giải quyết kiến nghị của nhân dân thôn 10 liên quan đến thi công tuyến đường kết nối tỉnh lộ 342 và QL279.

Thay vì trao đổi trên hồ sơ, việc đi cơ sở, nắm tình hình và đối thoại với các bên liên quan giúp chính quyền có thêm căn cứ xác định nguyên nhân, lựa chọn giải pháp phù hợp. Cùng với đó, yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời cho các tổ đại biểu, đại biểu HĐND và cử tri được đặt ra trong quá trình giải quyết.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 24 kiến nghị được giải quyết xong và được thông tin, giải trình, số kiến nghị còn lại đang tiếp tục được giải quyết. Đối với 23 ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, địa phương đã giải quyết xong 12 kiến nghị, đang tiếp tục xử lý 11 kiến nghị; đồng thời thông tin, giải trình toàn bộ các nội dung được cử tri phản ánh.

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là việc hoàn thiện hạ tầng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư bờ Tây cầu Trới và Dự án mở rộng khu dân cư bờ Tây cầu Trới do Xí nghiệp 296 - Chi nhánh Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư.

Hai dự án tại khu vực có tổng cộng 429 ô đất, diện tích 61.020m²; hiện còn 243 ô chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, gồm 155 ô thuộc giai đoạn 1 và 88 ô thuộc giai đoạn mở rộng. Các mốc tiến độ chủ đầu tư cam kết về cấp giấy chứng nhận, bàn giao hạ tầng kỹ thuật và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đều đã quá hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân.

Đại diện chủ đầu tư Xí nghiệp 296 báo cáo giải pháp khắc phục những tồn tại tại Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Bờ Tây cầu Trới và Dự án mở rộng Khu dân cư Bờ Tây cầu Trới. Ảnh: Hồng Phương (CTV)

Trước kiến nghị này, lãnh đạo UBND phường Hoành Bồ mới đây đã làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, tập trung nguồn lực và xây dựng lộ trình cụ thể để khắc phục tồn tại. Trong đó, hệ thống điện chiếu sáng phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12/2026; trạm xử lý nước thải cần sớm hoàn thiện thủ tục, đưa vào vận hành; các vướng mắc về đất đai, cấp giấy chứng nhận và công trình xây dựng vi phạm phải được tập trung giải quyết.

Ông Bùi Quang Mai (khu Trới 1) cho biết: Sau khi chính quyền địa phương vào cuộc, làm việc với chủ đầu tư và đôn đốc giải quyết những tồn tại, người dân chúng tôi thấy các kiến nghị đã được quan tâm sát sao hơn. Điều mong mỏi nhất là những vướng mắc về hạ tầng, đất đai sớm được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Thực tế, những kiến nghị liên quan đến hạ tầng, đất đai, GPMB và các dự án tồn đọng thường có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị nên không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Với những vấn đề chưa thể xử lý dứt điểm, việc thông tin rõ nguyên nhân, tiến độ và hướng tháo gỡ có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân hiểu, chia sẻ và tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong quá trình giải quyết.

Thời gian tới, UBND phường Hoành Bồ sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý kiến nghị cử tri; tập trung rà soát những nội dung còn tồn đọng, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, từng bước giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.