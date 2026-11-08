Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng tuyến đường Khe Cá

Xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, trong khi nhu cầu đi lại ngày càng tăng, hiện trạng tuyến đường Khe Cá (khu phố 4, phường Hà Tu) đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng. Trước những bất cập trong quá trình lưu thông, người dân địa phương đã kiến nghị sớm cải tạo tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho sinh hoạt hằng ngày.

Tuyến đường Khe Cá, phường Hà Tu trước khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng, mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tuyến đường Khe Cá (khu phố 4, phường Hà Tu) có chiều rộng mặt đường chỉ hơn 5m. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện lưu thông qua tuyến ngày càng tăng, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, giờ tan học thường xuyên xảy ra ùn tắc. Do mặt đường xuống cấp, nhiều vị trí rạn nứt, xuất hiện ổ gà, nên việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, người dân địa phương mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao.

Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND phường Hà Tu xác định việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường là công trình thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Không chỉ khắc phục những bất cập về giao thông, việc nâng cấp tuyến đường còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư. Trên cơ sở đó, công trình đã được đưa vào danh mục đầu tư và triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Việt (khu phố 4, phường Hà Tu), chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi khi tuyến đường được địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng. Khi công trình hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện, an toàn hơn, nhất là vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chúng tôi cũng mong đơn vị thi công thường xuyên tưới nước, hạn chế bụi phát sinh, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường nối từ đường Khe Cá đến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam tại khu phố 4, phường Hà Tu có chiều dài gần 1km, mặt đường được mở rộng 36m. Công trình có tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng, do Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 1 năm.

Đơn vị thi công tập trung triển khai các hạng mục xây dựng, đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Khe Cá.

Để bảo đảm tiến độ, công tác GPMB được địa phương tập trung triển khai. Đến nay, trên 90% mặt bằng dự án đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Trên phần diện tích được bàn giao, nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục xây dựng, trong đó khối lượng đắp đất đạt trên 80%.

Ông Trần Trọng Tiến (Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường), cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhà thầu đẩy nhanh công tác GPMB đối với phần diện tích còn lại, đồng thời tập trung triển khai các hạng mục thi công theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường sẽ được tăng cường. Đơn vị cũng chủ động phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Sau sáp nhập, phường Hà Tu có diện tích hơn 37,6km², với không gian phát triển đa dạng từ khu vực đô thị, đồi núi, đến vùng ven biển. Nằm trên trục QL18, có khả năng kết nối với tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái cùng các tuyến giao thông trọng điểm, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại, dịch vụ.

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Khe Cá đến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả không chỉ giải quyết những bất cập về giao thông, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị.