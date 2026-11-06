Sẽ đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đê Điền Công, phường Uông Bí

Cử tri phường Uông Bí kiến nghị: Tuyến đê khu vực Điền Công đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn sạt lở, mặt đê thấp, hẹp, chưa được kiên cố hóa, ảnh hưởng an toàn phòng, chống thiên tai và nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân. Đề nghị sớm kiên cố hóa, nâng cấp tuyến đê Điền Công.

Về vấn đề cử tri kiến nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I trả lời như sau:

Căn cứ Văn bản số 6124/UBND-XDMT ngày 12/9/2026 của UBND thành phố về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án các tuyến đê trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, trong đó có nội dung giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án: Nâng cấp tuyến đê Điền Công, phường Uông Bí. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I đã tiến hành lập chủ trương đầu tư dự án và trình Sở Tài chính thẩm định tại Tờ trình số 476/Ttr-BKVI ngày 29/9/2026, hiện nay Sở Tài chính đang tiến hành thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.