Nghiên cứu xây dựng hồ Dân Chủ cung cấp nước cho miền Tây Quảng Ninh

Cử tri phường Uông Bí (phường Vàng Danh trước sáp nhập) kiến nghị: Quy hoạch khu Bắc Sơn 6 có Hồ nước 12 Khe nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, giảm ngập lụt và cấp nước cho các khu, cụm công nghiệp. Cử tri đề nghị thành phố tiếp tục xem xét đầu tư xây dựng; trường hợp không triển khai thì điều chỉnh quy hoạch để tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế.

Đối với kiến nghị của cử tri, Văn phòng UBND thành phố trả lời như sau:

Căn cứ Thông báo số 436/TB-VP.UBND ngày 24/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố về Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có nội dung: Đối với dự án Hồ chứa nước 12 Khe, kết luận thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực II và Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng dự án vào thời điểm phù hợp với nhu cầu thực tế và tình hình phát triển chung của thành phố. Trước mắt sẽ nghiên cứu xây dựng hồ chứa nước Dân Chủ để tiếp nước cho hồ chứa nước Yên Lập, cung cấp nước cho khu vực miền Tây Quảng Ninh.