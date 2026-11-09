Giải quyết bất cập tại dự án nút giao đường Lê Hoàn - Dã Tượng (phường Quảng Yên)

Dự án nút giao đường Lê Hoàn (khu phố 3, khu phố 9) nối với đường Dã Tượng (phường Quảng Yên) là dự án kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân trong khu vực. UBND phường Quảng Yên xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong giai đoạn 2026-2030.

Quy hoạch nút giao đường Lê Hoàn (khu phố 3, khu phố 9) nối với đường Dã Tượng đã được UBND thị xã Quảng Yên phê duyệt từ năm 2018. Đến nay, đã thực hiện thu hồi đất của 10 hộ gia đình, còn lại một số hộ đang vướng mắc do liên quan đến giá đất thu hồi, ô đất tái định cư. Do các vướng mắc trên, hiện dự án vẫn chưa được hoàn thiện.

Bà Nguyễn Thị Hải, hộ dân trong diện quy hoạch dự án mong muốn chính quyền sớm có phương án giải quyết dứt điểm những bất cập tồn tại nhiều năm.

Sự bất cập hiện hữu trong cuộc sống của các hộ dân bởi khu vực nút giao này có địa hình tự nhiên thấp trũng hơn so với mặt bằng chung xung quanh. Mỗi khi có mưa lớn, toàn bộ nước thải và nước mưa từ các ngả đường đều đổ về đây, gây tình trạng ngập úng nghiêm trọng và kéo dài.

Chia sẻ về những bất cập suốt nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hải (khu phố 3, phường Quảng Yên) cho biết: “Mỗi khi mưa lớn, nước ngập đọng lại, bùn, rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cuộc sống của chúng tôi ở đây vô cùng vất vả. Những hộ dân còn đang bị vướng mắc chỉ mong muốn chính quyền sớm có phương án tháo gỡ những tồn tại kéo dài nhiều năm qua để người dân yên tâm ổn đinh cuộc sống”.

Dự án cải tạo, mở rộng nút giao này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương. Thế nhưng, sau 8 năm triển khai, công trình vẫn trong tình trạng dở dang chỉ vì những vướng mắc chưa thể tháo gỡ trong công tác giải phóng mặt bằng đối với 4 hộ dân cuối cùng.

Đại diện chính quyền phường Quảng Yên lắng nghe ý kiến của cử tri khu phố 3 với mong muốn tháo gỡ những khó khăn tồn tại.

Sau khi thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 7/4/2026, UBND phường Quảng Yên đã có Tờ trình số 45/TTr-UBND trình Đảng ủy phường về việc đề xuất danh mục công trình, dự án đầu tư công trung hạn phường Quảng Yên giai đoạn 2026-2030; bổ sung danh mục đầu tư công năm 2026. Trong đó, UBND phường đề xuất tiếp tục thực hiện đầu tư nút giao thông đấu nối đường Dã Tượng - Lê Hoàn, bao gồm hạng mục cống thoát nước phòng chống ngập úng cục bộ khu trung tâm; cải tạo nâng cấp mặt đường, vỉa hè, điện chiếu sáng. Ngày 10/4/2026 Đảng ủy phường đã có Kết luận số 150-KL/ĐU thống nhất danh mục UBND phường đề xuất.

Ông Đoàn Phúc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: “Hiện UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn khảo sát, lập chủ trương đầu tư trình HĐND phường phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND phường. Trong đó có danh mục "Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lê Hoàn (đoạn từ nút giao Ngô Quyền đến phố ẩm thực) với các hạng mục: Nền đường, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng. Dự kiến kinh phí thực hiện 37,7 tỷ đồng, triển khai trong năm 2027. Cùng với đó, UBND phường thông tin, đề nghị khu phố 3, khu phố 9 tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có liên quan đồng thuận để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đấu nối hạ tầng nút giao, giải quyết vấn đề tiêu thoát nước toàn khu vực và giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến dự án”.

Người dân nơi đây đang rất kỳ vọng những cam kết và giải pháp trong kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND phường Quảng Yên sẽ sớm thành hành động thực tế. Đồng thời, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân khu 3 và khu 9, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.