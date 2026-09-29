Bão Polo áp sát Mexico, gió mạnh và ngập lụt tại nhiều khu vực

Gió mạnh quật dọc bờ biển Thái Bình Dương phía Bắc Mexico và nước bắt đầu tràn vào một số tuyến phố hôm 28/9 (giờ địa phương), khi bão Polo tiến về phía Baja California Sur, đe dọa gây lũ quét và lở đất.

Người dân sơ tán khỏi nhà khi bão Polo tiến đến Puerto San Carlos, bang Baja California Sur, Mexico, ngày 28/9/2026. Ảnh: AP

Tại Puerto San Carlos, một thị trấn đánh cá với khoảng 5.700 dân, thủy triều dâng cao cùng những con sóng lớn do bão Polo gây ra đã tràn qua các công trình chắn biển, khiến người dân lo lắng cho nhà cửa trong thị trấn phần lớn đã vắng người. Hàng trăm người trong khu vực đã sơ tán, tìm nơi trú ẩn tại các trường học và cơ sở khác gần đó.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ tại Miami cho biết, bão Polo đã mạnh lên thành bão cấp 3 với sức gió duy trì tối đa 115 dặm/giờ (185km/giờ). Dự báo, bão sẽ gây lượng mưa từ 15-30cm tại một số khu vực của bang Baja California Sur.

Các chuyên gia dự báo bão sẽ đổ bộ vào đất liền Mexico sau khi quét qua Baja California Sur, đồng thời cảnh báo gió mạnh đe dọa tính mạng và lũ quét. Bão cũng có thể gây mưa lớn và ngập lụt tại một số khu vực miền Tây Nam nước Mỹ vào cuối tuần này.

Chính quyền bang Sonora, miền Bắc Mexico, tối 28/9 thông báo sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động “không thiết yếu”, bao gồm trường học, thể thao và công việc không thiết yếu, tại thủ phủ bang và hơn một chục đô thị do bão đang tiến đến. Người dân tại Baja California Sur đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó.

Trong khi đó, bão nhiệt đới Rachel đang hình thành ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Mexico. Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết, Rachel có sức gió duy trì tối đa 60 dặm/giờ (96,6km/giờ) và nằm cách Acapulco khoảng 402km về phía Tây Nam. Hiện chưa có cảnh báo hay khuyến cáo nào được ban hành đối với các khu vực ven biển. Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, hoạt động bão ở Thái Bình Dương đang cao hơn mức trung bình, phù hợp với xu hướng thường thấy trong những năm có El Niño.