Triều Tiên cảnh báo căng thẳng và “sự thiếu tin tưởng lẫn nhau” tại Liên Hợp Quốc

CHDCND Triều Tiên ngày 28/9 sử dụng diễn đàn Liên Hợp Quốc thường niên để cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới về “một thực tế khắc nghiệt với sự thiếu tin tưởng lẫn nhau và đối đầu chưa từng có”, đồng thời khẳng định nước này sẽ kiên trì và trong một thế giới đa phương, “chắc chắn đạt được mọi mục tiêu đã đề ra, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của chính mình”.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong phát biểu tại Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở trụ sở Liên Hợp Quốc, ngày 28/9/2026. Ảnh: AP

So với những tuyên bố thường thấy từ Bình Nhưỡng, bài phát biểu lần này có phần ôn hòa hơn và không đưa ra lời đe dọa trực tiếp.

Đại diện Triều Tiên phát biểu tại diễn đàn quốc tế năm nay là Thứ trưởng Ngoại giao Kim Son Gyong. Giống nhiều quốc gia khác, ông nhấn mạnh quan điểm về chủ nghĩa đa phương lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, nhưng nhiều lần khẳng định Triều Tiên có thể và sẽ tự lực nếu cần thiết.

Ông Kim nói: “Đã qua rồi thời kỳ một quốc gia thành viên đơn phương áp đặt ý chí lên phần còn lại của thế giới và chi phối chính trường quốc tế. Thay vào đó, chủ nghĩa đa phương và xu hướng đa cực hóa đã trở thành khát vọng và xu thế không thể cưỡng lại của thời đại, dựa trên công lý và công bằng”.

Ông Kim cho rằng cán cân quyền lực ở Đông Á được duy trì nhờ năng lực tự vệ của Triều Tiên và tuyên bố nước này sẽ tiếp tục kiểm soát các mối đe dọa từ bên ngoài bằng sức mạnh vượt trội.

Hai ngày trước đó, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển. Bán đảo Triều Tiên về kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ sau cuộc chiến 1950-1953, dù hai bên đã ký hiệp định đình chiến.