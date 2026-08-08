Đại đoàn kết toàn dân Thêm nét mới cho phong trào bảo vệ môi trường

Bằng việc đưa các phong trào xanh đi sâu vào từng khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang khẳng định rõ vai trò nòng cốt - thay đổi tư duy từ nhận thức sang hành động, biến sự chủ động của người dân thành sức mạnh nền tảng để giữ gìn môi trường sống bền vững.

Một buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường của cán bộ, nhân dân khu phố 3, phường Hà Tu, hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Từ nhiều năm nay, tích cực bảo vệ môi trường đã luôn là một nét đẹp trong nhịp sống văn hóa tại khu phố 3, phường Hà Tu. Các hộ gia đình cam kết tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là trong việc thực hiện phân loại, thu gom rác đúng nơi quy định; duy trì các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm và xây dựng cảnh quan khu dân cư; hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hằng ngày... Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành nét văn hóa đẹp, có sự tham gia của cả nam giới, đoàn viên thanh niên, người cao tuổi. Tại buổi ra quân hằng tuần, mọi người tự mang theo chổi, cuốc, xẻng của gia đình, tập trung quét dọn sạch các tuyến đường ngõ xóm, nạo vét mương dẫn nước để khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm và thu gom rác thải nhựa...

Bà Phạm Thị Huyên, Bí thư Chi bộ khu phố 3, phường Hà Tu, cho biết: Bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư là một nhiệm vụ vừa dễ lại vừa khó, bởi có thể triển khai thực hiện mà ít cần tới các nguồn kinh phí đầu tư lớn, nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào hành vi, nếp sống, ý thức tự giác của người dân. Tôi cho rằng cách làm hiệu quả nhất là phải thường xuyên, liên tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để tạo chuyển biến cho người dân từ những thói quen nhỏ nhất. Các mô hình, phong trào kêu gọi mọi người tham gia cũng phải lựa chọn thiết thực, điều chỉnh phù hợp, tạo được sức lan tỏa, dễ nhớ, dễ làm. Đặc biệt là dù phong trào đã có hiệu quả bước đầu thì cũng không được chủ quan, buông lỏng; tránh tình trạng rập khuôn, hình thức, không có sự đổi mới theo xu hướng xã hội phát triển...

Hội viên phụ nữ phường Cẩm Phả là nòng cốt thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa "Biến rác thành tiền".

Những năm qua, Quảng Ninh đã có rất nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả đã được các cấp, ngành, đoàn thể triển khai sâu rộng, cụ thể hóa đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều hạn chế, đơn cử như việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại khu dân cư... chưa thực sự phổ biến, mà vẫn có lúc, có nơi còn bất cập; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao. Những hạn chế này đang tác động trực tiếp hằng ngày, hàng giờ đến sức khỏe con người và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

Cụ thể hóa Đề án số 01/ĐA-MTTW ngày 25/5/2026 của Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 63/KH-MTTQ-BTT (ngày 16/7/2026), chính thức phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Phong trào đặt mục tiêu tạo làn sóng thi đua sâu rộng, khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân và tập thể bằng những việc làm thiết thực. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu tại nơi cư trú - từ việc giảm rác thải nhựa, tiết kiệm điện, nước đến trồng và chăm sóc cây xanh. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tích cực lan tỏa các sáng kiến xanh, quyết tâm giữ gìn không gian làm việc an toàn, sạch đẹp.

Nhằm bảo đảm tính hiệu quả và bền vững, từ năm 2026, toàn hệ thống Mặt trận tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thực địa; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến và chấn chỉnh nghiêm các đơn vị còn làm rập khuôn, hình thức. Điểm đột phá của kế hoạch là phát huy tối đa vai trò "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong việc giám sát chuỗi phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số sẽ mở ra kênh tiếp nhận phản ánh 24/7, giúp Mặt trận và chính quyền tiếp thu, xử lý dứt điểm các vi phạm về môi trường do đoàn viên, hội viên và nhân dân cung cấp. Đây chính là chìa khóa để xây dựng một Quảng Ninh phát triển xanh, sạch và bền vững từ gốc.