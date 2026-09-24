Điểm tựa vững chắc của chính quyền cơ sở

Sau sắp xếp thôn, khu phố, nhiều CCB trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của nhân dân, được bầu giữ chức trưởng thôn, trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, họ đang trở thành những hạt nhân đoàn kết ở khu dân cư, góp phần đưa chủ trương của cấp ủy, chính quyền đi vào cuộc sống.

CCB Nguyễn Văn Chiến (đứng), Trưởng thôn Làng (xã Thống Nhất) triển khai nhiệm vụ công tác đến các chi hội đoàn thể trong thôn.

Tại thôn Làng (xã Thống Nhất), CCB Nguyễn Văn Chiến được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Địa bàn rộng, dân cư đông, khối lượng công việc sau sắp xếp nhiều hơn, song người lính biên phòng năm xưa vẫn giữ tác phong khẩn trương, sâu sát và trách nhiệm trong từng phần việc. CCB Nguyễn Văn Chiến chia sẻ: Khi đảm nhận công việc ở cơ sở, điều quan trọng nhất của người cán bộ là phải gần dân, sâu sát với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tuyên truyền, vận động để bà con đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách.

Ngay từ những ngày đầu đảm nhận nhiệm vụ mới, CCB Nguyễn Văn Chiến cùng đội ngũ cán bộ thôn tập trung giải quyết nhiều công việc gắn trực tiếp với đời sống người dân, như: Hướng dẫn các hộ triển khai đồng loạt để bảo vệ vụ lúa mùa, kiểm tra tuyến đường trục chính vừa được cải tạo, vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự...

Uy tín của người trưởng thôn không chỉ được tạo dựng từ sự nhiệt tình, trách nhiệm mà còn ở khả năng tập hợp, vận động nhân dân cùng tham gia giải quyết những công việc chung. Trong quá trình chỉnh trang đường giao thông, nhiều hộ dân đã đồng thuận hiến đất, góp công, góp sức cùng các đoàn thể hoàn thành các phần việc của khu dân cư. Tại xã Thống Nhất, trong 11 trưởng thôn trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 có 3 người là hội viên CCB.

Tại phường Hà Tu, sau khi hoàn thành sắp xếp các khu phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, toàn phường hiện có 8 khu phố, trong đó 4 trưởng khu là CCB. Tiêu biểu là CCB Nguyễn Ngọc Toán, Trưởng khu phố 7. Sau khi nhận nhiệm vụ, ông cùng chi bộ, ban lãnh đạo khu phố tập trung cụ thể hóa các chỉ tiêu về xây dựng đô thị văn minh, đời sống văn hóa thành những phần việc thiết thực, phù hợp với địa bàn dân cư.

Cán bộ, hội viên CCB phường Hà Tu và Chi hội CCB khu phố 7 tích cực tham gia tuyên truyền, chỉnh trang đô thị; góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

Theo CCB Nguyễn Ngọc Toán, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ khu phố là làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Đặc biệt, trong triển khai các công trình trên địa bàn, khu phố chú trọng vận động người dân tự nguyện hiến đất, dịch chuyển tường rào, tháo dỡ công trình trên đất để tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. Nhờ làm tốt công tác vận động, tại khu phố 7, nhiều phần việc được triển khai thuận lợi, không phát sinh những vướng mắc đáng kể.

Phó Chủ tịch Hội CCB phường Hà Tu Trần Trung Dần cho biết: Các CCB tham gia cấp ủy, chính quyền tại các khu phố sau sắp xếp đều phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, sâu sát cơ sở, được nhân dân tin tưởng. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần tự quản, nhất là trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng khu dân cư an toàn.

Nhiệm kỳ 2026-2031, toàn thành phố có 150 hội viên CCB khu phố trúng cử trưởng thôn, khu phố; có 165 CCB giữ chức bí thư chi bộ, 120 người là trưởng ban công tác mặt trận. Toàn Hội hiện có khoảng 56.000 hội viên, trong đó gần 11.000 người là đảng viên. Những con số trên cho thấy đội ngũ CCB tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Với uy tín, kinh nghiệm, tác phong kỷ luật và tinh thần “nói đi đôi với làm”, các CCB đảm nhận các chức vụ ở cơ sở trên địa bàn thành phố đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, giữ gìn an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.