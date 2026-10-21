Guirassy lập cú đúp giúp Dortmund thắng Sabah 2-1, Napoli vượt qua Bodø/Glimt 4-3

Ngày 20/10 (theo giờ địa phương), tiền đạo Serhou Guirassy ghi 2 bàn thắng, giúp Borussia Dortmund đánh bại Sabah của Azerbaijan với tỷ số 2-1 tại vòng phân hạng Champions League. Trong khi đó, Scott McTominay cũng lập cú đúp, góp công giúp Napoli vượt qua Bodø/Glimt 4-3 trong trận đấu kịch tính.

Cầu thủ Ivan Lepinjica của Sabah (trái) bật nhảy tranh bóng trong trận gặp Borussia Dortmund thuộc vòng phân hạng Champions League tại Baku, Azerbaijan, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP

Dù giành trọn 3 điểm, Dortmund chưa thể hiện được phong độ như kỳ vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Đội bóng Đức phải khá vất vả mới vượt qua được đối thủ đến từ Azerbaijan.

Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng đối với Dortmund sau những kết quả không thuận lợi gần đây. Trước đó, đội bóng để thua Bodø/Glimt tại Champions League rồi hòa Union Berlin tại Bundesliga, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Bayern Munich.

Ở trận đấu giữa Napoli và Bodø/Glimt, tiền vệ Scott McTominay ghi hai bàn đầu tiên trong mùa giải và còn có một pha dứt điểm trúng cột dọc. Napoli thắng nghẹt thở 4-3.

Màn trình diễn của McTominay càng đáng chú ý khi anh từng phải nghỉ thi đấu 1 tháng sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng 9 để điều trị chứng rối loạn nhịp tim. Sự trở lại ấn tượng của tiền vệ này giúp Napoli giành chiến thắng quan trọng, đồng thời giảm bớt áp lực đối với huấn luyện viên Massimiliano Allegri.

Ở trận đấu khác, Slavia Prague cầm hòa Fenerbahce 2-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Sai lầm của Mattéo Guendouzi tạo điều kiện để đại diện CH Séc rút ngắn cách biệt. Đến phút 90, Pavel Kacor thực hiện pha vô lê, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Slavia Prague.

Ở một số trận đấu khác, PSV đánh bại Porto 1-0, khiến đại diện Bồ Đào Nha nhận thất bại thứ ba tại Champions League. Roma cũng có màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng 4-0 trước Slovan Bratislava.