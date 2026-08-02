Hạ Long chiều nhớ

"Hạ Long chiều nhớ" của tác giả Đinh Văn Sùng là một bài thơ lãng mạn, chan chứa tình yêu thiên nhiên và con người vùng đất mỏ. Khởi nguồn từ lời hẹn hò lứa đôi vào một chiều thứ bảy, tác giả đã dẫn dắt người đọc bước vào bức tranh Hạ Long sống động với biển xanh, nắng vàng, tiếng sóng reo cùng hình ảnh núi Bài Thơ hiên ngang giữa biển trời. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp "viên ngọc bích" của đại dương, bài thơ còn gửi gắm tình cảm chân thành, sự trân trọng trước những bàn tay lao động cần cù đang ngày đêm làm rạng rỡ quê hương.

Cảnh sắc Hạ Long chiều thu.

Tác phẩm khép lại bằng dư âm ngọt ngào, hòa quyện giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương đất nước tha thiết.

HẠ LONG CHIỀU NHỚ



Em hẹn anh thứ bảy chiều nay

Về Hạ Long cùng nhau sánh bước

Biển vẫn xanh một màu xanh biếc

Gió biển reo khúc hát ru người.



Nắng chiều buông vàng rực, ngời ngời

Những nụ cười vừa quen, vừa lạ

Tiếng chim hót rộn ràng trong lá

Thành phố ơi! Ta đến bên Người.



Núi Bài Thơ, núi Bài Thơ ơi!

Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời

Có nghe tiếng còi tàu da diết

Cập bến bờ, vui cánh hải âu.



Về Hạ Long thứ bảy chiều nay

Đứng bên bờ đại dương sóng vỗ

Cứ lớp lớp gợi niềm thương nhớ

Để trao đi trọn một tình yêu.



Bàn tay em vất vả sớm chiều

Cho thành phố nụ cười rạng rỡ

Bầu trời cao, cánh buồm lộng gió

Tàu ra khơi, du khách đến muôn nơi.



Hạ Long thân yêu giữa biển trời

Viên ngọc bích của đại dương lấp lánh

Như mắt em, như tâm hồn tha thiết

Ngẩn ngơ lòng, cháy bỏng những vần thơ.



Ngày 21/7/2026