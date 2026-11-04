Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đinh Hữu Thành làm việc về phát triển KKT cửa khẩu Móng Cái

Ngày 4/11, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình phát triển, kết quả thực hiện nhiệm vụ; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và các sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình phát triển, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch XNK qua các cửa khẩu khu vực Móng Cái đạt gần 5,7 tỷ USD (tăng 19% so với cùng kỳ); sản lượng hàng hóa đạt 2,3 triệu tấn; thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK đạt gần 4.100 tỷ đồng (tăng mạnh 85%). Tại cầu Bắc Luân II đã triển khai thành công thí điểm thông quan ngày cuối tuần và đưa vào vận hành bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính tập trung. Xuất nhập cảnh đạt gần 6,8 triệu lượt người (tăng 14% so với cùng kỳ).

Về xây dựng cửa khẩu thông minh, hiện đã hoàn thành đầu tư 8 luồng kiểm soát tự động tại cầu Bắc Luân I, phấn đấu vận hành trong tháng 12/2026 sẽ đồng bộ với Trung Quốc. Về xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, đã hoàn thành 2 phiên đàm phán cấp Chính phủ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc, cơ bản thống nhất định hướng vị trí, phạm vi và các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu làm rõ một số vấn đề tại buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, các sở, ngành, đơn vị chức năng và các địa phương cũng đã tháo gỡ, giải quyết 26 dự án chậm tiến độ từ đầu năm 2026 đến nay; đang tiếp tục đôn đốc, xử lý 4 dự án chậm tiến độ, 1 dự án chậm triển khai và 10 dự án được gia hạn đất 24 tháng.

Đối với nhiệm vụ thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đến nay, ở khu vực ngoài các khu công nghiệp lũy kế đã thu hút được 115 dự án, gồm 12 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 211 triệu USD và 103 dự án trong nước ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 32.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp Texhong Hải Hà thu hút được 37 dự án FDI với tổng vốn hơn 2,2 tỷ USD. KCN Hải Yên thu hút được 8 dự án, gồm 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 380 triệu USD và 3 dự án trong nước ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 1.400 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Đối với các địa phương thuộc địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, gồm: các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, và các xã Hải Ninh, Hải Sơn, Quảng Hà, các nhiệm vụ công tác trọng tâm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, thu ngân sách nhà nước, an sinh xã hội, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, chuyển đổi số, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh... đều cơ bản được thực hiện tốt, đạt một số kết quả tích cực, cơ bản đảm bảo được mục tiêu, chỉ tiêu của 10 tháng năm 2026.

Qua nghe báo cáo nhanh kết quả hoạt động của các đơn vị, địa phương, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, ý kiến tham gia của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ 10 tháng năm 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tháo gỡ một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Đối với một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chung của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, như: Tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Cửa khẩu thông minh; tiến độ triển khai các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Bắc Luân III, Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh, nâng cấp lối mở Km3+4, hạ tầng KCN Texhong Hải Hà… chưa đạt yêu cầu đề ra…, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, rà soát, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các nội dung công việc theo kế hoạch; tham mưu, báo cáo UBND thành phố các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND thành phố tiếp tục đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành trung ương nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để nhanh chóng triển khai thuận lợi việc xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; phát triển hạ tầng kết nối và nâng cấp các khu vực cửa khẩu; kéo dài thời gian thông quan, mở rộng danh mục hàng hóa được phép xuất nhập khẩu, nghiên cứu áp dụng phương thức vận chuyển hàng hóa phù hợp, thuận lợi cho cả đôi bên…

Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại khu vực cầu Bắc Luân II góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Với những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc, nhất là công tác điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch, mở rộng phạm vi và nâng cấp các khu vực cửa khẩu; đảm bảo cơ sở vật chất, đồng bộ hạ tầng kết nối sẵn sàng đáp ứng hoạt động của Cửa khẩu thông minh, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm, nhất là Dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh, các dự án kho bãi, logistics tại Km3+4 và hạ tầng KCN Texhong Hải Hà; yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với các xã, phường khu vực Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (gồm các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, và các xã Hải Ninh, Hải Sơn, Quảng Hà).

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV năm 2026 của các địa phương khu vực Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện các chỉ tiêu, xác định rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành để tập trung chỉ đạo, có giải pháp và lộ trình cụ thể; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong đó, cần đặc biệt tập trung vào nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tích cực triển khai chuyển đổi số và việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Các địa phương cần chủ động xử lý tài sản, cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh thất thoát, lãng phí; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực chất, hiệu quả; nỗ lực đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 và chuẩn bị sớm các điều kiện để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.