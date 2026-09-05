Hàng chục người thiệt mạng khi trộm dầu ở Nigeria do hít phải khí độc

Trung tâm Vận động Thanh niên và Môi trường Nigeria (YEAC), ngày 4/9 cho biết ít nhất 37 người đã thiệt mạng, phần lớn do hít phải khí độc, trong một vụ trộm dầu từ một tàu đang bơm dầu tại bang Rivers, miền Nam nước này.

Dầu loang tại khu vực châu thổ sông Niger, Ogboinbiri, Nigeria.

Theo Trung tâm Vận động Thanh niên và Môi trường Nigeria (YEAC), các nạn nhân cùng lúc bơm dầu thô vào thuyền từ một “điểm đấu nối trái phép”. Hoạt động này khiến họ hít phải khí độc thoát ra dưới áp suất cao. Báo cáo dẫn mạng lưới tình nguyện viên cho biết nhiều người vẫn đang mất tích.

Cảnh sát Nigeria xác nhận vụ việc và cho biết đang tiến hành điều tra.

“Bộ Chỉ huy Cảnh sát bang Rivers xác nhận có người thiệt mạng. Các nạn nhân được cho là đang tìm cách trộm dầu thô”, người phát ngôn cảnh sát bang Rivers, bà Blessing Agabe, nói.

Tình trạng trộm dầu diễn ra phổ biến tại khu vực châu thổ sông Niger, nơi Nigeria, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất châu Phi, đã tiến hành khai thác dầu trong nhiều thập kỷ. Hoạt động này không chỉ gây thất thoát nguồn tài nguyên mà còn kéo theo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm và nhiều tai nạn chết người. Tại các vùng đầm lầy ở Niger Delta, các đối tượng thường tìm cách đấu nối hoặc đục đường ống để lấy dầu thô, sau đó tinh chế trái phép thành nhiên liệu và đưa ra thị trường.

Hàng chục năm khai thác dầu đã khiến khu vực này phải đối mặt với tình trạng nghèo đói và suy thoái môi trường nghiêm trọng.

Chính phủ Nigeria cho biết hoạt động trộm dầu gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm và đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng này.