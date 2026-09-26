Khép lại chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác nhận sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm hai lần trong năm nay

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/9 (theo giờ Mỹ) kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày tới Washington và cho biết sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm hai lần trước cuối năm. Hai bên duy trì đối thoại cấp cao nhưng chưa đạt đột phá lớn trong các vấn đề như thương mại và an toàn trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dự tiệc trà cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và phu nhân Bành Lệ Viện tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 25/9/2026. Ảnh: AP.

Thông báo về các cuộc gặp tiếp theo là một trong số ít kết quả cụ thể được công bố sau chuyến thăm. Trước đó, Mỹ và Trung Quốc nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm vài tháng, đến tháng 1.

Một số chuyên gia thương mại Mỹ cho rằng chuyến thăm mang nhiều tính nghi lễ nhưng chưa tạo ra kết quả đáng kể. Ông Scott Lincicome, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế tại Viện Cato, nhận xét vẫn còn rất ít thành quả cụ thể sau các cuộc trao đổi giữa hai bên.

Hai nhà lãnh đạo thảo luận xung đột Trung Đông

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng 90 phút ngày 24/9. Theo thông tin chính thức từ phía Trung Quốc, hai bên trao đổi về Trung Đông, Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Ngày 25/9, Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về xung đột Trung Đông nhưng không cung cấp thêm chi tiết. “Chúng tôi đã có một cuộc gặp tuyệt vời. Rất tốt cho tất cả mọi người” - Tổng thống Trump cho biết.

Washington đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mọi sự hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho Tehran, từ tình báo đến linh kiện hay thiết bị quân sự, đều không thể chấp nhận.

Hai cuộc gặp tiếp theo dự kiến tại Trung Quốc và Mỹ

Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tới Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tháng 11.

Ông Tập cũng cho biết hai nhà lãnh đạo có thể gặp lại một tháng sau đó tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami ở Florida.

“Chúng tôi hoan nghênh Tổng thống và Đệ nhất phu nhân tới thăm Trung Quốc” - Chủ tịch Tập Cận Bình nói. Tổng thống Trump sau đó xác nhận trên mạng xã hội rằng hai cuộc gặp sẽ diễn ra.

Thăm Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ

Trong ngày cuối chuyến thăm, Tổng thống Trump đưa Chủ tịch Tập Cận Bình tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi lưu giữ Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền.

Ông Tập xem các văn kiện được trưng bày sau lớp kính bảo vệ trong khi được giới thiệu về lịch sử của chúng. Sau khi xem Hiến pháp, Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về lịch sử của hai quốc gia.

“Chúng tôi chỉ đang so sánh. Nước Mỹ có lịch sử 250 năm, điều mà chúng tôi rất tự hào, còn Trung Quốc có 6.000 năm” - Tổng thống Trump nói.

Hai nhà lãnh đạo và phu nhân dùng trà tại Nhà Trắng

Trước chuyến thăm Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện dùng trà tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng.

Hoạt động diễn ra trong dịp Tết Trung thu của Trung Quốc. Chủ tịch Tập cảm ơn phía Mỹ về chương trình tiếp đón và đánh giá chuyến thăm “rất thành công”.

Tổng thống Trump cũng cho rằng chuyến thăm đã đạt những tiến triển đáng kể. Trước đó một ngày, Nhà Trắng tổ chức Quốc yến chào đón Chủ tịch Tập với sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ Mỹ.

Chuyến thăm kết thúc trong bối cảnh hai bên tiếp tục thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù các khác biệt lớn về thương mại, AI và các vấn đề quốc tế vẫn chưa được giải quyết.