Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày

Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong vòng 7 ngày nếu Mỹ dỡ phong tỏa hải quân, miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran và tuân thủ một lệnh ngừng bắn bao gồm cả Li-băng. Đề xuất được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Araghchi cho rằng việc nhanh chóng đạt thỏa thuận cũng có thể mang lại lợi ích cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Đề xuất mới có nhiều điểm tương đồng với Biên bản ghi nhớ mà hai bên đạt được hồi tháng 6 nhưng rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện. Thỏa thuận trước đó dự kiến có giai đoạn chuyển tiếp 60 ngày, song nhanh chóng đổ vỡ sau khi Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không vội đạt một thỏa thuận, dù giá dầu cao đang làm gia tăng lạm phát và sức ép chi phí sinh hoạt tại Mỹ. Trong khi đó, phía Iran vẫn tồn tại câu hỏi liệu các lực lượng bảo thủ có ảnh hưởng lớn trong bộ máy an ninh có chấp nhận những nhượng bộ do các nhân vật ôn hòa hơn, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, thúc đẩy hay không.

Một dấu hiệu mới cho thấy các hoạt động ngoại giao đang tiếp diễn là việc Tổng thống Pezeshkian tiếp Thủ tướng Qatar sáng 25/9. Qatar hiện giữ vai trò trung gian quan trọng và đã tham gia hỗ trợ nhiều giờ đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ tại Liên hợp quốc trong tuần này.

Hiện chưa rõ Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Araghchi sẽ ở lại Mỹ bao lâu sau khi nhà lãnh đạo Iran phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9. Trong bài phát biểu, tổng thống Pezeshkian tuyên bố Tehran sẵn sàng đối thoại và đàm phán với Mỹ nhưng không chấp nhận sức ép. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể gia tăng mạnh hành động quân sự nếu hai bên không sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài gần 7 tháng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẵn sàng duy trì trao đổi nếu có cơ hội.