Hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho nhân dân

Ngày 3/9, Quảng Ninh tổ chức khai trương các tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Giai đoạn đầu, khoảng 50 xe loại 30 chỗ sẽ vận hành trên 6 tuyến, phục vụ khoảng 2.150 trong tổng số 2.596 học sinh có nhu cầu; học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ được hỗ trợ 100% giá vé trong năm học 2026-2027.

Việc đưa mô hình vào thực tiễn được thực hiện trên cơ sở chính sách đã được HĐND thành phố thông qua ngày 25/8 tại Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Chính sách được triển khai bằng nguồn ngân sách địa phương nhằm tổ chức dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh an toàn, thuận tiện và miễn phí đối với các em thuộc diện thụ hưởng. Qua đó, Quảng Ninh không chỉ hỗ trợ thiết thực cho học sinh và gia đình, mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc tại khu vực trường học, hạn chế phương tiện cá nhân và nâng cao chất lượng dịch vụ công, hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, góp phần khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng, từng bước hình thành thói quen giao thông xanh trong thế hệ trẻ, hướng tới một hệ thống giao thông văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng với 126.077 phiếu hợp lệ, 73,4% học sinh có quãng đường từ nhà đến trường từ 1km trở lên; 58,8% số trường xảy ra ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm. Việc đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân chiếm khoảng 61,8% nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc. Đáng chú ý, 96,64% phụ huynh tham gia khảo sát có nhu cầu, mong muốn được hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh đến trường. Ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu được lựa chọn triển khai trước bởi đây là khu vực tập trung đông học sinh, trường học và phương tiện cá nhân. Ba phường có gần 29.200 học sinh, chiếm khoảng 10% tổng số học sinh phổ thông toàn tỉnh, trong khi diện tích chỉ chiếm khoảng 0,77% diện tích đất liền; mật độ học sinh khoảng 608 học sinh/km², cao gấp khoảng 13 lần mức bình quân toàn tỉnh. Vì vậy, những tuyến xe buýt cố định với điểm đón, trả tập trung sẽ giúp phụ huynh giảm gánh nặng đưa đón con em, đồng thời, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông tại các khu vực trường học, hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho thế hệ trẻ.

Để mô hình vận hành an toàn, Quảng Ninh đã chuẩn bị đồng bộ hạ tầng điểm đón, trả, nhà chờ, biển báo, vạch kẻ đường, bãi đỗ, trạm sạc; bố trí lái xe, nhân viên phục vụ và hệ thống GPS, thiết bị thông báo hành trình. Các phương tiện đã được chạy thử từ trung tuần tháng 8, kiểm tra các điều kiện vận hành trước khi đưa vào phục vụ. Năm học 2026-2027 sẽ là giai đoạn để đánh giá nhu cầu thực tế, hiệu quả sử dụng ngân sách và những tác động kinh tế - xã hội, làm cơ sở xem xét điều chỉnh, mở rộng mô hình.

Trước đó, Quảng Ninh cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ đưa đón học sinh tại các địa bàn đặc thù theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025. Đối tượng thụ hưởng là học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, có nhà ở cách xa nơi học tập từ 4km đến 10km tùy cấp học, hoặc phải đi qua những địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Qua đó tạo điều kiện để các em đến trường an toàn, thuận lợi hơn.

Từ hỗ trợ học sinh ở những địa bàn khó khăn đến tổ chức xe buýt miễn phí tại khu vực đô thị, các chính sách của Quảng Ninh đều hướng tới một mục tiêu chung là để người dân được thụ hưởng tốt hơn những thành quả phát triển. Đây cũng là cách cụ thể hóa định hướng xây dựng thành phố Quảng Ninh hiện đại, đáng sống, hạnh phúc mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh: “Cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn”. Từ một chính sách hỗ trợ trong giáo dục, những chuyến xe buýt đưa đón học sinh đang góp thêm một nét vào diện mạo thành phố hạnh phúc - nơi những thành quả phát triển được chuyển hóa thành những lợi ích cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của người dân.