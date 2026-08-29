Hoành tráng, mãn nhãn màn pháo hoa trên bến, dưới thuyền

Tối 28/8, chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc bên vịnh Hạ Long, với màn pháo hoa từ sân khấu và gần 100 tàu du lịch đồng loạt thắp sáng trên vịnh. Ánh sáng, pháo hoa hòa cùng không gian biển tạo nên một đêm nghệ thuật ấn tượng, ghi dấu thời khắc đặc biệt của Quảng Ninh.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời vịnh Hạ Long, mở ra khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”

Những chùm pháo hoa bung nở giữa không trung...

... tạo nên màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn bên bờ di sản.

Sắc màu pháo hoa hòa cùng ánh sáng sân khấu, làm bừng sáng không gian lễ hội

Màn pháo hoa được dàn dựng công phu, góp phần chào mừng Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

Từ không gian rộng hơn nhìn ra mặt vịnh, ánh pháo hoa và hệ thống đèn trang trí tạo nên bức tranh lung linh, huyền ảo.

Những tàu du lịch được trang hoàng rực rỡ, tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian trình diễn “trên bến, dưới thuyền”.

Pháo hoa trên trời hòa quyện với những luồng sáng phản chiếu trên mặt biển, mang đến trải nghiệm thị giác đầy ấn tượng.

70 tàu du lịch đồng loạt thắp sáng, biến vịnh Hạ Long thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ trong đêm hội.

Đại tiệc ánh sáng khép lại bằng những chùm pháo hoa rực rỡ, lưu dấu những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và du khách.