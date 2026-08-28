Tự hào thành phố mới, khát vọng tương lai

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” mang đến những cung bậc cảm xúc hào hùng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách. Cùng hòa chung không khí của sự kiện, mỗi người thêm tự hào về chặng đường phát triển của quê hương, tin tưởng vào một Quảng Ninh với vị thế mới và quyết tâm chung sức xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trung tá Đỗ Văn Sang, Phó Trưởng Ban Tác huấn, Bộ CHQS tỉnh: Mỗi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm, rèn luyện, bảo vệ vững chắc thành quả xây dựng, phát triển thành phố Quảng Ninh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt chào mừng thành phố Quảng Ninh, vì vậy cùng với niềm tự hào, mỗi cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh xác định rõ trách nhiệm phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ thật nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho chương trình. Thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, Ban Tác huấn đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các phương án; phân công cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn chương trình nghệ thuật, phối hợp tổ chức màn bắn pháo hoa và duy trì lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Với chúng tôi, niềm vui trước dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố càng phải được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ cụ thể. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, bám sát vị trí được phân công, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, không để xảy ra bất ngờ, góp phần để chương trình diễn ra trang trọng, rực rỡ và an toàn. Được trực tiếp góp sức bảo đảm cho sự kiện lớn của tỉnh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần giữ vững môi trường ổn định, bảo vệ thành quả xây dựng và phát triển Quảng Ninh trong chặng đường mới.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Khê: “Đoàn kết, quyết tâm hành động, xây dựng thành phố Quảng Ninh xanh, hiện đại, giàu bản sắc”

Quảng Ninh trở thành thành phố là niềm vui, niềm tự hào lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Những ngày qua, không khí phấn khởi hiện diện từ các tuyến đường, khu dân cư đến từng gia đình. Hôm nay, phường cũng tổ chức để nhân dân cùng theo dõi Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” tại trụ sở UBND phường, với gần 300 người tham dự. Qua đó, chúng tôi cảm nhận rất rõ niềm vui, sự hào hứng và niềm tin của người dân trước bước phát triển mới của quê hương.

Chúng tôi xác định, việc Quảng Ninh trở thành thành phố mở ra một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi mỗi địa phương phải chủ động đổi mới, đồng hành và đóng góp nhiều hơn. Với Bình Khê, trước mắt chúng tôi sẽ tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư phù hợp, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời phát huy lợi thế nông nghiệp thông qua các mô hình trang trại, gia trại, cánh đồng mẫu lớn, hoa, cây cảnh và cây hoa màu. Phường cũng định hướng phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng xanh, sạch, bền vững. Niềm vui và niềm tự hào hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Khê đoàn kết, quyết tâm hành động, xây dựng phường ngày càng phát triển, đóng góp vào mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh xanh, hiện đại, giàu bản sắc.

Ông Phay Văn Khăm Vị Lay, Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tỉnh Luông Pha Băng, Lào: "Đây là dịp để chúng tôi được cảm nhận sâu sắc hơn về Quảng Ninh"

Được tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai”, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, xúc động và hân hoan. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn là dịp để chúng tôi được cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp, truyền thống văn hóa, con người và những thành tựu phát triển mạnh mẽ của Quảng Ninh hôm nay.

Qua từng tiết mục được dàn dựng công phu, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào của người dân Quảng Ninh đối với quê hương, đất nước. Những giai điệu hào hùng, những hình ảnh giàu sức sống đã tái hiện một Quảng Ninh vừa giàu truyền thống, vừa năng động, hiện đại và tràn đầy khát vọng vươn lên. Tôi đặc biệt ấn tượng trước tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và niềm tin vào một tương lai tươi sáng được gửi gắm trong chương trình.

Là đại biểu đến từ Lào, tôi càng vui mừng khi được chứng kiến những bước phát triển đáng tự hào của Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Tình cảm hữu nghị Việt Nam – Lào là tình cảm đặc biệt, thủy chung và ngày càng bền chặt. Tôi tin rằng những hoạt động giao lưu văn hóa như hôm nay sẽ tiếp tục góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. Xin chúc Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và thực sự trở thành một thành phố rạng rỡ tương lai!

Ca sĩ Đức Lương: "Gửi gắm tình yêu, niềm biết ơn và tự hào qua mỗi lời ca"

Được tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật rất đặc biệt của quê hương, đối với tôi là một niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc vô cùng lớn lao. Là một người con của quê hương Quảng Ninh, tôi luôn mang trong mình tình yêu sâu sắc với mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng những ước mơ nghệ thuật. Đứng trên sân khấu hôm nay, trước đông đảo khán giả, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương. Quảng Ninh đang từng ngày khoác lên mình diện mạo mới – năng động, hiện đại, văn minh nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp. Những thành tựu ấy là nguồn cảm hứng lớn đối với mỗi người con Quảng Ninh, trong đó có những nghệ sĩ chúng tôi.

Tôi đặc biệt xúc động khi được cất tiếng hát của mình để góp phần kể câu chuyện về quê hương, về một Quảng Ninh giàu đẹp, nghĩa tình và đầy khát vọng vươn lên. Với tôi, mỗi lần hát về Quảng Ninh không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà là cách để gửi gắm tình yêu, niềm biết ơn và niềm tự hào đối với quê hương. Tôi tin rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển, Quảng Ninh sẽ tiếp tục vươn xa, ngày càng giàu đẹp, văn minh và rạng rỡ tương lai.

Bà Mạ Thị Vùng, thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô: Mong thành phố mới, bản làng ngày càng khởi sắc

Quảng Ninh trở thành thành phố là chuyện vui, chuyện đáng tự hào lắm. Tối nay, gia đình tôi quây quần xem chương trình nghệ thuật "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai". Các tiết mục hay, đẹp, xem mà thấy vui trong lòng, thấy quê hương mình ngày càng đổi thay. Mấy năm qua, bà con vùng cao, đồng bào dân tộc được Nhà nước, tỉnh quan tâm nhiều. Đường sá, trường học, điện, nước rồi các chính sách hỗ trợ cuộc sống của bà con ngày càng tốt hơn. Chúng tôi rất mừng và biết ơn.

Nay Quảng Ninh trở thành thành phố, bà con chúng tôi mong quê hương mình sẽ càng phát triển, nhưng cũng mong vùng cao được quan tâm nhiều hơn nữa. Mong có thêm việc làm để bà con có thu nhập ổn định, đường lên các bản được làm tốt hơn, đi lại thuận tiện hơn; con cháu được học hành đầy đủ, đời sống bà con ngày càng khá hơn. Chúng tôi mong thành phố mới phát triển đến đâu thì bà con vùng cao cũng được hưởng đến đó, để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chị Bùi Thị Hưởng, khu 3, Đặc khu Vân Đồn: "Ấn tượng với chương trình nghệ thuật Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai"

Tôi đã rất nhiều lần xem trực tiếp các chương trình nghệ thuật do Quảng Ninh tổ chức. Song chương trình nghệ thuật "Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai" tối nay để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Bởi chương trình lần này được tổ chức trong thời khắc đặc biệt: Nhân dân trên địa bàn tỉnh đang hân hoan, háo hức và tự hào khi thành lập thành phố Quảng Ninh. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước như: NSND Quang Thọ, NSƯT Hoàng Tùng, Soobin Hoàng Sơn, STRONG Trọng Hiếu …

Qua các ca khúc với tiết mục biểu diễn hấp dẫn, chương trình đã khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu quê hương và tinh thần đoàn kết của nhân dân. Đồng thời, khắc họa rõ nét hình ảnh một Quảng Ninh năng động, sáng tạo, tiên phong trong đổi mới tư duy, đô thị hiện đại, vùng đất đáng sống. Chương trình không chỉ sự kiện chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, kích cầu du lịch của tỉnh trong mùa thu đông, mà quan trọng hơn hết thực sự là món quà văn hoá tinh thần to lớn đối với người dân Quảng Ninh.

Em Trần Quỳnh Anh, khu 6, phường Hồng Gai: Tiếp tục đa dạng các chương trình nghệ thuật để người dân có thể nâng cao đời sống văn hoá

Chương trình nghệ thuật "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai" rất hoành tráng, rực rỡ và công phu. Không chỉ là chương trình nghệ thuật với các ca khúc, chương trình còn kết hợp của các màn diễu hành…

Ngoài ra, chương trình còn có màn biểu diễn ánh sáng của công nghệ 3D Mapping, hiệu ứng Epic, laser cùng pháo hoa rực rỡ. Khác với những lần trước, chương trình nghệ thuật này được bố trí không gian mở, hiện đại, phóng khoáng không chỉ dễ dàng cho người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật, mà còn hoà mình vào các nhịp điệu. Lần này, tỉnh Quảng Ninh đã lắp đặt nhiều màn hình led tại khu vực xung quanh sân khấu, dọc tuyến đường… người dân cũng dễ dàng theo dõi chương trình. Không chỉ được đầu tư công phu, em thấy sân khấu hoành tráng, công tác tổ chức được thực hiện bài bản, an ninh trật tự đảm bảo. Mặc dù trời mưa, song em và rất nhiều người dân đều đội mưa để thưởng thức trọn vẹn chương trình nghệ thuật đặc biệt lần này. Em hi vọng rằng thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đa dạng các chương trình nghệ thuật để người dân có thể nâng cao đời sống văn hoá.

Em Nguyễn Thanh Hải, khu 14, phường Quang Hanh: "Tự hào và ý thức trách nhiệm khi là công dân thành phố trẻ".

Được tham gia và đóng góp một phần nhỏ bé vào chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” là niềm vinh dự, tự hào và cũng là một kỷ niệm đặc biệt đối với tôi. Dù trời có mưa nhưng được đứng trong một chương trình nghệ thuật lớn của quê hương, được hòa mình cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đông đảo khán giả, tôi càng cảm nhận sâu sắc tình yêu, niềm tin và khát vọng phát triển mà mỗi người dành cho Quảng Ninh.

Là một công dân của thành phố trẻ, tôi ý thức rằng mình không chỉ là người được hưởng những thành quả phát triển của quê hương, mà còn phải có trách nhiệm góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống. Với người trẻ, trách nhiệm ấy bắt đầu từ những điều rất cụ thể: Sống có văn hóa, có ý thức giữ gìn môi trường, chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, không ngừng học tập, rèn luyện và chủ động đóng góp cho cộng đồng.