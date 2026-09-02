Hơn 4.000 người tham gia chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” tại Yên Tử

Rạng sáng 2/9, hơn 4.000 Phật tử, người dân và du khách tham gia chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” tại Yên Tử. Chương trình do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức chào mừng Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành phố Quảng Ninh, kết hợp hoạt động leo núi rèn luyện sức khỏe với các nghi thức văn hóa, tâm linh tại đây. Qua đó lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về cội nguồn.

Đông đảo Phật tử, người dân và du khách chờ đón lễ chào cờ ý nghĩa tại chùa Đồng từ sáng sớm.

Từ đêm 1/9, đông đảo Phật tử, người dân và du khách tập trung tại Yên Tử, bắt đầu hành trình leo núi, hướng lên khu vực chùa Đồng.

Điểm nhấn của chương trình diễn ra lúc 6 giờ sáng 2/9 với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca tại đây. Trong không gian đặc biệt của Yên Tử vào buổi sớm, hơn 4.000 phật tử, nhân dân và du khách cùng hướng về quốc kỳ; tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Nghi lễ chào cờ linh thiêng trên đỉnh chùa Đồng trong sắc quốc kỳ rực rỡ.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh, lực lượng thanh niên cùng đông đảo người dân, du khách cùng tham gia lễ chào cờ.

Ngay sau lễ chào cờ, đoàn thực hiện nghi thức cầu nguyện Quốc thái dân an. Đến 9 giờ, các đại biểu, phật tử và du khách tiếp tục dâng hương tại Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại khu vực An Kỳ Sinh, khép lại chuỗi hoạt động của chương trình.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh thực hiện nghi thức cầu nguyện Quốc thái dân an.

Sáng cùng ngày nhiều hoạt động ý nghĩa tại Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở khu vực An Kỳ Sinh.

Chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” góp phần tạo thêm một hoạt động văn hóa - thể thao - tâm linh giàu ý nghĩa tại Yên Tử trong ngày Quốc khánh, kết hợp rèn luyện thể chất với trải nghiệm không gian di sản. Qua đó lan tỏa tinh thần hướng về nguồn cội và niềm tự hào dân tộc.