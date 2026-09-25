Giữ gìn nét đẹp Tết đoàn viên

Một mùa Trung thu lại về, mang theo sắc màu rực rỡ, tiếng trống hội rộn ràng cùng niềm háo hức của trẻ thơ. Trên khắp các khu phố của Quảng Ninh, nhiều chương trình, hoạt động đón Tết Trung thu được tổ chức với nhiều sắc màu và trải nghiệm phong phú, vừa tạo không khí vui tươi, ấm áp cho thiếu nhi và cộng đồng, vừa góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa đẹp đẽ của Tết đoàn viên trong đời sống hôm nay.

Rộn ràng Trung thu sớm

Tối 19/9, không gian quanh hồ nhạc nước Halobay Show, khu đô thị Halong Marina (phường Bãi Cháy) rực rỡ ánh sáng, âm thanh và sắc màu của lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026 với chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh”. Hàng vạn thiếu nhi, cùng người dân, du khách hòa vào không khí náo nhiệt của một đêm hội Trung thu được tổ chức với quy mô lớn.

Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026 với chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” rộn ràng với màn múa lân. Ảnh: Minh Đức

Lễ hội do phường Bãi Cháy phối hợp với BIM Group và Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức, năm nay là lần thứ hai diễn ra. Không bó hẹp trong một chương trình dành riêng cho thiếu nhi, đêm hội mở ra không gian vui chơi, trải nghiệm cho cả gia đình và du khách, trở thành một điểm hẹn văn hóa, giải trí sôi động của Bãi Cháy trong những ngày cận Trung thu.

Không chỉ có các tiết mục ca múa, nhạc kịch sôi động, điểm nhấn của đêm hội là sự kiện ra mắt bánh trung thu khổng lồ nặng gần 200kg, kết hợp nghi thức thắp sáng trăng rằm, hòa trong không gian trình diễn nhạc nước lung linh sắc màu và pháo hoa tầm cao, đưa không khí Tết đoàn viên đến gần hơn với mỗi gia đình.

Nguyễn Nhật Minh (phường Bãi Cháy) hào hứng chia sẻ: “Trung thu năm nay có nhiều hoạt động mới, nên em và các bạn rất háo hức. Không khí ở đây rất rộn ràng, đèn lồng, pháo hoa, nhạc nước tất cả đều rực rỡ sắc màu. Em mong những năm sau Trung thu vẫn có thật nhiều đêm hội vui như thế này để chúng em được vui chơi, đón Trung thu cùng bạn bè và gia đình”.

Phần thi dạ hội hóa trang tại chương trình “Trung thu Di sản - Trăng rằm Yên Tử 2026”. Ảnh: Nguyễn Thanh

Nếu Bãi Cháy mang đến một Trung thu rực rỡ sắc màu hiện đại, thì ở Yên Tử, ánh trăng rằm lại hiện lên trong không gian đậm dấu ấn văn hóa. Tại khuôn viên chùa Trình (Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử) phường Yên Tử tổ chức chương trình “Trung thu Di sản - Trăng rằm Yên Tử 2026”, mang đến cho nhân dân và thiếu nhi một đêm hội vui tươi, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa của quê hương.

Trẻ nhỏ được tham gia cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về thành phố Quảng Ninh và Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc; thi trưng bày mâm ngũ quả; dạ hội hóa trang; phá cỗ; cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Đón Tết Trung thu trong chính không gian văn hóa của quê hương, các em nhỏ có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, cảm nhận vẻ đẹp của Yên Tử và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ, từ đó nhân lên tình yêu, cũng như ý thức gìn giữ, bảo tồn di sản.

Tiếp nối những sắc màu Trung thu đậm dấu ấn văn hóa, phường Hồng Gai cũng tổ chức chương trình Trung thu “Vầng trăng di sản - Khát vọng tương lai”. Đêm hội mở đầu bằng đoàn rước đèn rộn ràng từ đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn với lân - sư - rồng dẫn đầu, tạo nên không khí náo nức trên từng tuyến phố. Gần 1.000 thiếu nhi cùng người dân, du khách cùng hòa vào dòng người rước đèn trong niềm vui và sự háo hức của mùa trăng đoàn viên.

Thiếu nhi hào hứng tham gia rước đèn Trung thu tại chương trình “Vầng trăng di sản - Khát vọng tương lai” do phường Hồng Gai tổ chức. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Cùng với những hoạt động vui chơi, đón Tết Trung thu, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố cũng dành sự quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng những phần quà thiết thực, những lời thăm hỏi, động viên ấm áp. Mỗi món quà được trao đi không chỉ mang đến niềm vui trong mùa trăng rằm, mà còn thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng, để mọi trẻ em đều có cơ hội đón một mùa Trung thu đủ đầy, vui tươi và ấm áp.

Từ những con phố rực rỡ ánh đèn, đến những không gian in đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, Trung thu ở Quảng Ninh đang hiện lên với nhiều sắc màu và trải nghiệm. Trong những đêm hội ấy, không chỉ có niềm vui hồn nhiên của trẻ thơ, mà còn có cả tình cảm cộng đồng sẻ chia, đoàn kết, gắn bó, để mỗi mùa Trung thu luôn là dịp mỗi người, mỗi gia đình nghĩ về tình thân, về sự quây quần, đoàn tụ để cùng nhau đón một mùa trăng an lành, hạnh phúc.

Đón mùa trăng đoàn viên hạnh phúc

Cứ mỗi độ thu về, dường như ai cũng ngóng chờ Tết Trung thu, đặc biệt là trẻ em. Tết Trung thu không đơn thuần là bánh kẹo, đồ chơi, là niềm vui hồn nhiên thơ bé rộn ràng trong mỗi bước chân đi rước đèn đón trăng, mà còn chứa đựng những tình cảm ấm áp, rất đỗi thân thương, thân thuộc trong ngày đoàn viên, sum họp của mỗi gia đình, nơi các thành viên tạm gác những bộn bề để ở bên nhau, chia sẻ câu chuyện, trao gửi yêu thương và cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ “đoàn viên”.

Sự gắn kết tình thân quý giá ấy đã tô đậm thêm nét đẹp văn hoá cổ truyền đậm đà bản sắc của dân tộc, tạo nên một không khí đặc trưng Tết Trung thu của người Việt. Qua bao thế hệ, cách đón Trung thu có thể đổi thay, nhưng tình yêu thương và sự gắn kết gia đình vẫn luôn là những giá trị đẹp đẽ không đổi.

Các địa điểm thường xuyên tập trung đông người dân, du khách như trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cafe, khách sạn... đều có những góc decor đẹp mắt, rực rỡ sắc màu của mùa Tết Trung thu, tạo điểm nhấn để mọi người check-in, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Hà

Đặc biệt, Trung thu năm nay đến khi Quảng Ninh vừa trở thành thành phố. Những ngày này ở Quảng Ninh đâu đâu cũng rộn ràng lời ca tiếng hát, sôi nổi các hoạt động, tinh thần hăng hái thi đua của các cấp, ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân. Và trong niềm hân hoan chào mừng thành phố Quảng Ninh, mùa trăng rằm năm nay cũng vì thế mà trở nên đẹp hơn, trọn vẹn hơn.

Bà Nguyễn Thu Hương (phường Hồng Gai) phấn khởi chia sẻ: “Trung thu năm nay đến trong một thời điểm rất đặc biệt khi Quảng Ninh trở thành thành phố. Đi giữa những con phố rực rỡ ánh đèn, nhìn trẻ nhỏ háo hức rước đèn, người dân cùng nhau vui hội, có lẽ không chỉ riêng tôi, mà ai cũng cảm nhận rõ niềm vui, niềm tự hào trước dấu mốc phát triển của quê hương. Tin chắc rằng thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục vững bước trên chặng đường phát triển mới, để mỗi mùa Trung thu về quê hương mình sẽ có thêm nhiều đổi mới, đời sống người dân thêm đủ đầy, hạnh phúc”.

Màn diễu hành xe mô hình Trung thu qua các tuyến phố phường Bãi Cháy thắp sáng không gian đêm hội, mang sắc màu rực rỡ và niềm vui đến với đông đảo người dân. Ảnh: Minh Đức

Tết Trung thu, đêm hội trăng rằm là một nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam. Đó là ngày tết của tình thân, đoàn tụ, sự báo hiếu, biết ơn và đong đầy thương yêu. Giữ được không khí náo nức, rộn ràng của Tết Trung thu cũng chính là giữ được một gam màu tươi sáng, đẹp đẽ trong bản sắc văn hóa của dân tộc.