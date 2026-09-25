Trẻ em đón mùa trung thu rộn ràng, ngập tràn yêu thương

Trung thu về, khắp thành phố Quảng Ninh ngập tràn sắc màu của đèn lồng, náo nức tiếng trống lân và những đêm hội dành cho thiếu nhi. Dưới vầng trăng thu sáng trong, từ những sân chơi quen thuộc, những khoảng sân trường, đến các không gian lễ hội nhiều sắc màu, trẻ em được vui chơi, khám phá, hòa mình vào không khí đoàn viên cùng gia đình, bè bạn... Những khoảnh khắc ấy làm nên một mùa Trung thu tươi vui, ấm áp và đáng nhớ trên khắp các địa bàn của thành phố Quảng Ninh.

Mở màn cho các hoạt động vui Tết Trung thu ở khắp các địa phương trên địa bàn thành phố là chương trình Lễ hội Trăng rằm - Thu fest 2026 do phường Bãi Cháy phối hợp với Tập đoàn BIM Group và Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức.

Là lần thứ 2 được tổ chức với quy mô lớn, từng bước định hình bản sắc của một lễ hội kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, Lễ hội Trăng rằm - Thu fest đã tạo nên không gian Trung thu vui tươi, rộn ràng âm thanh, rực rỡ sắc màu cho thiếu nhi.

Tại Thu fest 2026, các bạn nhỏ không chỉ được thưởng thức văn nghệ, múa hát ca, mà còn trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian lý thú như nhảy sạp...

... và tham gia vào các công đoạn làm bánh dày, bánh Trung thu truyền thống.

Sau Thu fest của phường Bãi Cháy, trong suốt những ngày qua, hàng loạt các địa phương của thành phố Quảng Ninh đã lần lượt tổ chức các chương trình vui hội trăng rằm, tạo không gian vui tươi cho các bạn thiếu nhi.

Các bạn nhỏ Trường Tiểu học Hồng Gai với đèn lồng và những chiếc mặt nạ dễ thương trong đêm hội Trung thu.

Các bạn thiếu nhi phường Hạ Long vô cùng hào hứng, thích thú trong đêm hội trăng rằm do phường tổ chức.

Trong tiếng trống rộn ràng, các đoàn múa lân sư rồng không chỉ biểu diễn ở các chương trình lễ hội, mà còn đi khắp các con phố, biểu diễn để đem lại niềm vui, tiếng cười cho các bạn nhỏ.

Cùng với múa lân, nhiều nhân vật mà các bạn nhỏ yêu thích cũng xuất hiện trong các chương trình lễ hội, đem lại không khí rộn ràng, vui tươi.

Cùng với tiếng trống lân rộn ràng, những mâm ngũ quả rực rỡ sắc màu cũng là một phần không thể thiếu trong lễ hội Trung thu.

Các em nhỏ được trực tiếp tham gia bày biện, thuyết trình về những mâm quả.

Các bạn nhỏ Trường mầm non Dực Yên (xã Quảng Tân) trong trang phục truyền thống chụp ảnh lưu niệm bên mâm quả được trang trí vô cùng khéo léo, bắt mắt.

Không chỉ ở thành thị, không khí rộn ràng của lễ hội Trung thu ở khắp khu vực miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn thành phố. Mỗi địa phương, tùy vào điều kiện thực tế, các trường học, xã phường, đặc khu, khu dân cư đều tổ chức chương trình vui đón Tết Trung thu cho các bạn thiếu nhi.

Màn múa lân sôi động trong chương trình Tết Trung thu tại Trường PTNT TH&THCS Hoành Mô.

Nụ cười vui tươi của các bạn nhỏ vùng cao xã Đường Hoa.

Một cậu bé tại Trường Mầm non Bình Liêu 2 với nụ cười hồn nhiên, ngây thơ và tràn đầy hạnh phúc khi được chia kẹo bánh.

Chương trình Tết Trung thu rực rỡ, tưng bừng tại Trường Tiểu học Bình Khê.

Các bạn học sinh Trường Tiểu học Đông Ngũ thi thuyết trình mâm ngũ trong đêm Trung thu.

Học sinh Trường TH&THCS Quảng Tân cùng nhau rước đèn vui đón Tết Trung thu.

Các bạn nhỏ xã Ba Chẽ vui tươi trong đêm hội trăng rằm.

Các em nhỏ Trường Mầm non Tràng Lương trong khi chờ đợi được biểu diễn văn nghệ tại đêm trăng rằm.

Các bạn nhỏ tổ 9, khu Hồng Hải 2, phường Hạ Long, vui tươi hồn nhiên ca hát trong đêm hội đón trăng.

Cậu bé thích thú múa lân trong tiếng trống chiêng rộn ràng ngõ phố.

Dù xa đất liền, tại đảo Trần - nơi đầu sóng ngọn gió, các bạn nhỏ được chính quyền đặc khu Cô Tô và CBCS các đơn vị đóng quân trên đảo chăm lo một cái Tết Trung thu ấm áp, đủ đầy...

... và được nhận nhiều phần quà ấm áp nhân dịp Tết Trung thu.

Em Hoàng Phương Sa, học sinh lớp 5, điểm trường đảo Trần thích thú với chiếc đèn lồng hình con thỏ được tặng dịp Tết Trung thu.

Các bạn nhỏ xã đảo Cái Chiên được chính quyền xã, các cấp, các ngành tổ chức chương trình vui đón Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đoàn Than Quảng Ninh và Trường Mầm non Bình Liêu 2 tổ chức chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” tại điểm trường Nà Phạ.

CBCS Biên phòng chia quà bánh cho các bạn nhỏ...

... và tổ chức cho các em chơi nhiều trò chơi vui vẻ nhân dịp Tết Trung thu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các nhà hảo tâm tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh và Nhóm Từ thiện Huệ Thảo trao các suất học bổng cho các em học sinh vượt khó đạt thành tích trong học tập tại thôn đảo Ngọc Vừng.