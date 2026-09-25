Trung thu kết nối yêu thương

Mỗi mùa Trung thu về, khi phố phường rộn ràng sắc màu của đèn ông sao, tiếng trống hội và sự háo hức của trẻ thơ, cũng là lúc những yêu thương được trao gửi đến các em nhỏ, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bằng những phần quà, những sân chơi và hoạt động sẻ chia thiết thực, các cấp, ngành, đơn vị và nhà hảo tâm của Quảng Ninh đang cùng nhau nối dài niềm vui, để Trung thu sẽ luôn là dịp lan tỏa sự ấm áp, yêu thương đến mọi trẻ em.

Lãnh đạo phường Hà Lầm trao quà Trung thu tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Trung thu "Đêm hội Trăng rằm 2026" do phường tổ chức.

Khi nhiều bạn nhỏ đang háo hức chờ đón đêm trăng, vẫn có những em nhỏ đón Trung thu trong phòng bệnh, với những ngày điều trị còn dang dở. Mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp hơn, Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Hạ Long đã tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng 65 suất quà cho các em nhỏ đang điều trị tại Đơn nguyên Tâm bệnh và phục hồi chức năng, Khoa bệnh Nội Nhi, Khoa bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh).

Những món quà Trung thu đến sớm, giản dị mà ấm áp, cùng lời thăm hỏi, động viên đã mang thêm niềm vui đến những phòng bệnh, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia trong dịp Tết đoàn viên. Tẩy Xuân Lộc (SN 2012) chia sẻ: “Dù đang phải điều trị bệnh nhưng hôm nay em và các bạn đều thấy rất vui vì được các anh chị đến thăm, tặng quà Trung thu sớm. Em cảm ơn các anh chị và sẽ cố gắng điều trị để nhanh khỏe, sớm được về nhà”.

Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Hạ Long tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng 65 suất quà Trung thu cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Đã thành thông lệ, hằng năm, chuẩn bị cho Tết Trung thu, Thành Đoàn đều phát động chương trình vận động 3.000-5.000 suất quà Tết Trung thu cho trẻ em nghèo. Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Thành Đoàn đặt ra mục tiêu vận động tối thiểu 4.000 suất quà, trị giá tối thiểu 200.000 đồng/suất cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, phấn đấu Đoàn Thanh niên các xã và đặc khu trao tặng tối thiểu 50 suất quà/đơn vị; Đoàn Thanh niên các phường và Đoàn trực thuộc trao tặng tối thiểu 80 suất quà/đơn vị; Đoàn Thanh niên UBND thành phố, Đoàn Than Quảng Ninh, Ban Thanh niên Công an thành phố trao tặng tối thiểu 200 suất quà/đơn vị. Thời gian thăm, tặng quà dự kiến thực hiện từ ngày 14 đến 25/9 (từ ngày 4 đến 15/8 âm lịch).

Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Đình Đàn cho biết: Ngoài tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà Tết Trung thu, Thành Đoàn phát động các cơ sở Đoàn gắn việc triển khai các hoạt động Tết Trung thu với thực hiện hiệu quả đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”; quan tâm hỗ trợ xây dựng và trao tặng các công trình dành cho thiếu nhi như Nhà khăn quàng đỏ, sân chơi thiếu nhi, tủ sách, không gian học tập số, thiết bị học tập, vui chơi... phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện của trẻ em tại các xã biên giới và địa bàn khó khăn. Qua đó, không chỉ mang đến cho thiếu nhi niềm vui của ngày Tết Trung thu, mà còn góp phần tạo dựng không gian học tập, rèn luyện bổ ích, lành mạnh cho các em trong những ngày đầu năm học mới.

Không chỉ có tổ chức Đoàn, với mong muốn không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dịp Tết Trung thu này, các cơ quan, đơn vị và những nhà hảo tâm của thành phố tiếp tục chung tay mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một mùa Trung thu trọn vẹn yêu thương.

Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng 18 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường TH&THCS Thống Nhất (cơ sở 2) nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Ảnh: Thiên Trang

Tiêu biểu, phường Hồng Gai đã huy động xã hội hóa trao tặng hơn 1.400 phần quà với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, nhằm góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu niên, nhi đồng, nhất là các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết Trung thu “Trăng ấm Đồng Quặng” tại Trường TH&THCS Thống Nhất (cơ sở 2) trao tặng 352 suất quà cho học sinh nhà trường, cùng nhiều học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng. CLB Thiện nguyện nhân ái Móng Cái cùng các nhà hảo tâm trao tặng hơn 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường Móng Cái 1. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí huy động trao tặng hơn 200 suất quà dành cho bệnh nhi, đặc biệt là những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian điều trị kéo dài...

Những món quà Trung thu tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng, mang đến niềm vui, sự động viên để các em cảm nhận mình luôn được yêu thương, đồng hành. Từ những việc làm giản dị mà ấm áp ấy, mùa Trung thu trên quê hương Quảng Ninh thêm trọn vẹn, để ánh trăng rằm tiếp tục soi sáng những nụ cười trẻ thơ và gieo nơi các em niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.