Quảng Ninh tăng cường kết nối, quảng bá du lịch tại ITE HCMC 2026

Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) từ ngày 26-29/8, Quảng Ninh tập trung quảng bá thương hiệu điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch mới và đẩy mạnh kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế.

Đại diện các thành viên trong Đoàn Quảng Ninh tham dự Hội chợ ITE HCMC 2026.

﻿Ảnh: TTXTĐTTM&DL

Đoàn Quảng Ninh tham dự hội chợ có đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của tỉnh. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Lâm Ngọc Dương giới thiệu sản phẩm nghỉ dưỡng tại Đầu Rồng Resort; Sun Group quảng bá Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Hilton Quang Hanh Onsen. Công ty CP Phát triển Tùng Lâm mang đến các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử; Công ty CP Du thuyền 5 sao Tuần Châu giới thiệu đa dạng sản phẩm từ du thuyền tham quan, du thuyền nghỉ đêm đến khách sạn cao cấp. Công ty CP Du lịch Dịch vụ Thương mại THK tập trung giới thiệu các tour inbound, kết nối Quảng Ninh với thị trường khách quốc tế.

Với chủ đề “Quảng Ninh - Một hành trình, hai di sản thế giới”, không gian quảng bá của Quảng Ninh giới thiệu những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc sắc. Công nghệ thực tế ảo VR 360 mang đến trải nghiệm trực quan về Vịnh Hạ Long, non thiêng Yên Tử và biển đảo Cô Tô; cùng với đó là các ấn phẩm, video clip giới thiệu sản phẩm du lịch bốn mùa và cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Không chỉ dừng ở quảng bá điểm đến, kết nối giao thương doanh nghiệp với doanh nghiệp được xác định là một trong những nội dung trọng tâm. Thông qua hệ thống tài khoản người bán của hội chợ, các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh chủ động đặt lịch làm việc với các hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế để giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường khách.

Đại diện các đơn vị tìm hiểu sản phẩm du lịch Quảng Ninh. Ảnh: TTXTĐTTM&DL

Trong ngày 28/8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Ninh đã tổ chức buổi làm việc, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển du lịch Quảng Ninh với sự tham gia của Trung tâm Xúc tiến du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch của Quảng Ninh... nhằm trao đổi kinh nghiệm trong xúc tiến, quảng bá điểm đến và thảo luận cơ hội hợp tác, liên kết phát triển thị trường giữa các địa phương, doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thảo luận, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển du lịch Quảng Ninh. Ảnh: TTXTĐTTM&DL

Đây là cơ sở để các bên tăng cường kết nối tuyến, điểm, mở rộng không gian du lịch liên vùng và tiếp cận tốt hơn nguồn khách du lịch từ đa dạng các thị trường trong nước và quốc tế. Trước đó, đoàn Quảng Ninh đã tham dự lễ khai mạc ITE HCMC 2026, chương trình “Đêm Việt Nam”, Diễn đàn Du lịch cấp cao và các hội thảo chuyên đề.

Từ quảng bá di sản bằng công nghệ, giới thiệu sản phẩm mới đến kết nối doanh nghiệp và tăng cường liên kết vùng, sự tham gia của Quảng Ninh tại ITE HCMC 2026 tiếp tục mở rộng mạng lưới xúc tiến du lịch, tìm kiếm thị trường và đối tác mới, hướng tới đưa những kết nối tại hội chợ thành các chương trình hợp tác và sản phẩm du lịch cụ thể trong thời gian tới.