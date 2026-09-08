Indonesia tiếp tục đóng cửa nhiều sân bay dù núi lửa phun trào đang giảm dần

Indonesia ngày 7/9 tiếp tục đóng cửa một số sân bay và chuyển sang học trực tuyến tại các khu vực bị ảnh hưởng, dù hoạt động phun trào của núi lửa đã giảm dần. Đợt phun trào đã khiến gần 3.000 chuyến bay bị huỷ và tro núi lửa bao phủ nhiều khu vực.

Khói núi lửa bốc lên từ núi Anak Krakatau tại eo biển Sunda, Indonesia. Ảnh: AP

Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết đợt phun trào liên tục kéo dài 25 giờ của núi lửa Anak Krakatau, tạo ra cột phun trào và tiếng nổ có thể nghe thấy từ khoảng 700km, đã kết thúc ngày 6/9. Tuy nhiên, núi lửa vẫn hoạt động trong ngày 7/9 với các đợt phun trào gián đoạn ở mức độ vừa phải, kèm theo tro núi lửa màu đen và những trận động đất nhỏ trong khu vực.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi cho biết nhà chức trách quyết định kéo dài thời gian tạm đóng cửa 7 sân bay đến nửa đêm, thay vì 18h như kế hoạch trước đó, dù điều kiện tại một số sân bay đã được cải thiện. Trước đó, sân bay Atung Bungsu tại thành phố Pagar Alam, tỉnh Nam Sumatra, đã hoạt động trở lại bình thường vào sáng cùng ngày.

Ông Purwagandhi cho biết Indonesia đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng do hướng gió thay đổi liên tục, đồng thời muốn bảo đảm tro núi lửa đã di chuyển khỏi khu vực quanh các sân bay xung quanh Anak Krakatau. Theo ông, dù kết quả kiểm tra tại một số sân bay không phát hiện dấu vết tro núi lửa, hoạt động bay vẫn chưa được nối lại cho đến khi hoàn tất các đánh giá bổ sung.

Việc kéo dài thời gian đóng cửa cũng tạo điều kiện để các đơn vị khai thác sân bay và hãng hàng không kiểm tra, vệ sinh đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và các máy bay có thể đã tiếp xúc với tro núi lửa.

Chính phủ Indonesia đồng thời cho phép các trường học tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi tro núi lửa tạm thời chuyển sang học trực tuyến nhằm giảm nguy cơ học sinh tiếp xúc với tro bụi.

Anak Krakatau là một đảo núi lửa nằm tại eo biển Sunda, giữa hai đảo lớn Java và Sumatra của Indonesia. Tên gọi Anak Krakatau có nghĩa là “con của Krakatau”, bởi đây là núi lửa hình thành sau vụ phun trào kinh hoàng của núi lửa Krakatau năm 1883, thảm họa từng góp phần khiến nhiệt độ toàn cầu giảm trong một thời gian. Năm 2018, một vụ phun trào của Anak Krakatau đã gây sóng thần tại đảo Sumatra và Java, khiến ít nhất 430 người thiệt mạng. Các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động núi lửa đã gây ra một vụ sạt lở dưới nước, khiến một phần lớn sườn phía Tây Nam của Anak Krakatau sụp xuống và làm dịch chuyển một lượng lớn nước biển. Sau vụ phun trào này, giới khoa học cho biết diện tích đảo Anak Krakatau chỉ còn khoảng một phần tư so với trước đó.

Indonesia có hơn 120 núi lửa đang hoạt động và thường xuyên hứng chịu các vụ phun trào do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương - khu vực tập trung các đới đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương và là nơi xảy ra phần lớn hoạt động địa chấn trên thế giới.