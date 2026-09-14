Indonesia tìm kiếm 129 người mất tích sau vụ lật phà trên biển Java

Giới chức Indonesia ngày 14/9 tăng cường tìm kiếm 129 người mất tích sau khi một chiếc phà bị lật trong thời tiết xấu trên biển Java một ngày trước đó, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Hơn 100 người đã được cứu sống.

Thân nhân hành khách kiểm tra danh sách hành khách trên phà Virgo Transport 8 bị lật trong thời tiết xấu trên biển Java, tại trung tâm chỉ huy cứu hộ ở Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan, Indonesia, ngày 14/9/2026. Ảnh: AP.

Phà Virgo Transport 8 chở hơn 240 người khi thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu, thông báo tàu bị nghiêng trong điều kiện biển động với sóng cao tới 3 m. Phà đang trên hành trình từ Surabaya, tỉnh Đông Java, tới Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan trên đảo Borneo.

Phà mất liên lạc vào khoảng 2 giờ sáng 13/9. Khoảng hai giờ sau, nhà chức trách nhận được thông tin con tàu đã bị lật tại vùng biển Masalembo trên biển Java, cách Banjarmasin khoảng 148 km.

Ông Mohammad Syafii, Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, cho biết ngày 14/9 có 17 tàu và máy bay cùng khoảng 655 người thuộc quân đội, cảnh sát và các cơ quan khác được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm. Nhà chức trách cũng triển khai các đội chuyên trách dưới nước cùng thiết bị không người lái gắn cảm biến nhiệt do hải quân vận hành nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm và đẩy nhanh việc đưa nạn nhân ra khỏi khu vực tai nạn.

Trong ngày 13/9, lực lượng cứu hộ với sự hỗ trợ của các tàu kéo gần đó và những tàu đi qua khu vực đã cứu được 108 người và tìm thấy 6 thi thể.

Theo danh sách hành khách, phà chở 243 người, gồm 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, tại Indonesia, số người thực tế trên tàu đôi khi không trùng khớp với danh sách đăng ký. Chiếc phà dài 119 m, được đóng tại Nhật Bản năm 1987, còn chở theo 89 phương tiện. Nhà chức trách hiện chưa xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Indonesia là quốc gia quần đảo với hơn 17.000 đảo, trong đó phà là phương tiện đi lại phổ biến. Tai nạn đường thủy vẫn thường xuyên xảy ra, một phần do việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn còn hạn chế.