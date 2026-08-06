Iran và Mỹ phát tín hiệu sắp đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz

Iran ngày 5/8 cho biết đang ở "giai đoạn cuối" hoàn tất dự thảo thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói một thỏa thuận có thể được công bố ngay trong tuần này. Nếu đạt được, thỏa thuận có thể giúp khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, qua đó giảm áp lực lên kinh tế toàn cầu và tạo điều kiện chấm dứt xung đột.

Các tàu hàng trên vùng biển gần eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Giới quan sát nhận định thỏa thuận nhiều khả năng sẽ gắn với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Trong khi đó, Washington vẫn phản đối bất kỳ cơ chế nào cho phép Tehran duy trì quyền kiểm soát hoặc thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Iran khẳng định sẽ không đưa eo biển Hormuz trở lại cơ chế lưu thông quốc tế hoàn toàn mở như trước khi xung đột bùng phát. Việc giao tranh kéo dài cùng căng thẳng quanh eo biển Hormuz đã làm gián đoạn vận tải biển, đẩy giá dầu và nhiều mặt hàng tăng cao, gây sức ép lên kinh tế toàn cầu.

Các nguồn tin khu vực: Dự thảo đã hoàn tất

Theo hai quan chức khu vực, các nhà đàm phán Iran và Oman đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận và đang chờ sự phê chuẩn cuối cùng của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Các quan chức am hiểu tiến trình đàm phán cho biết dự thảo đang được xem là giải pháp tạm thời nhằm tháo gỡ tranh chấp tại eo biển Hormuz. Theo họ, dự thảo này được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển, nhưng cuối cùng không được triển khai. Nếu được thông qua, dự thảo có thể mở đường để Mỹ và Iran nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Donald Trump: Thỏa thuận có thể được công bố trong vài ngày tới

Trả lời báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết "đã đạt được nhiều tiến triển" và thỏa thuận có thể được công bố trong tuần này.

Phó Tổng thống JD Vance cũng thừa nhận tiến trình đàm phán còn nhiều khó khăn nhưng khẳng định Mỹ vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Ngày 5/8, giá dầu Brent sau khi giảm đầu phiên đã tăng nhẹ trở lại, giao dịch quanh mức 80 USD/thùng.

Các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải vẫn tiếp diễn

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 5/8 tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Trong khi đó, một tàu hàng trên Vịnh Aden cũng ghi nhận một vụ nổ xảy ra ở cự ly gần.

Trong khi đó, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh (UKMTO) cũng ghi nhận một vụ nổ xảy ra ở cự ly gần một tàu hàng hoạt động trên Vịnh Aden, song toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.