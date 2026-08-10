Khắc phục những điểm neo đậu tàu thuyền xuống cấp

Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão là một trong những hạ tầng thiết yếu của nghề cá, góp phần đảm bảo an toàn tàu cá cũng như chống khai thác thuỷ sản IUU. Quảng Ninh đang đưa vào sử dụng 7 khu neo đậu, đáp ứng năng lực trú ẩn an toàn cho 4.152 tàu cá có công suất lên đến 1.000 CV. Khảo sát mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng báo cáo của các địa phương cho thấy, 4/7 khu neo đậu đang hoạt động trên toàn tỉnh đang có dấu hiệu xuống cấp, cần phải nâng cấp, sửa chữa để nâng cao năng lực vận hành, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tránh trú trong mùa mưa bão.

Theo Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, kiểm ngư (Sở NN&MT), 4 khu neo đậu cần sửa chữa là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cẩm Thủy (phường Quang Hanh), khu neo đậu Vụng Sú - Thoi Dây (xã Đầm Hà), khu neo đậu Tiến Tới (xã Đường Hoa) và khu neo đậu Vĩnh Trung (xã Vĩnh Thực).

Nhiều tàu thuyền có nhu cầu neo đậu tại khu neo đậu Vĩnh Trung, mặc dù nhiều phao neo ở đây đã xuống cấp.

Hiện khu neo đậu Tiến Tới chưa có thiết bị thông tin liên lạc theo quy định; 22 phao neo đã hết hạn đăng kiểm vào ngày 9/7/2025 và thiếu xác nhận của đơn vị có thẩm quyền hàng năm phù hợp với Quy chuẩn QCVN 72:2014/BGTVT, trong đó có 2 phao neo bị lật úp; luồng tàu cạn khi thuỷ triều xuống thấp nhất, 1 đèn báo hiệu vào luồng bị hỏng. Tại khu neo đậu Vụng Sú - Thoi Dây, hệ thống phao neo có hiện tượng bị oxy hóa và đã hết hạn đăng kiểm vào ngày 8/7/2025; neo rùa bị trượt khỏi vị trí ban đầu (thể hiện việc phao neo bị dịch chuyển, xô lệch); có 2 trụ neo bị nghiêng; hệ thống xích neo đệm va tại trụ neo nối bờ bị oxy hóa nặng; có 4 biển báo hiệu bị hư hỏng, 2 đèn báo hiệu không hoạt động. Tại khu neo đậu Cẩm Thuỷ, giấy chứng nhận phân cấp 13 phao neo có hiệu lực đến ngày 20/11/2024 do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 20/11/2019 đã hết hạn, chưa được đăng kiểm lại phao neo. Khu neo đậu Vĩnh Trung có 36 trụ neo xuống cấp, trong đó một số trụ neo bị nghiêng, 20 phao neo đã hết hạn đăng kiểm, hệ thống xích neo đệm va tại trụ neo nối bờ bị oxy hóa.

Hiện nay, với 4 khu neo đậu trên, duy nhất khu neo đậu Vụng Sú - Thoi Dây đang được tiến hành thi công sửa chữa các thiết bị hư hỏng. Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Sông 3, đơn vị thi công khu neo đậu Vụng Sú - Thoi Dây cho biết: Các thiết bị đang được sửa chữa theo đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trong tháng 9. Đối với 3 khu Cẩm Thuỷ, Tiến Tới và Vĩnh Trung hiện đơn vị thi công đang hoàn tất thủ tục đầu tư để mời thầu, chuẩn bị thi công công trình.

Được biết, để kịp thời đáp ứng nhu cầu neo đậu của ngư dân, từ tháng 4 đến nay, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, kiểm ngư đã trực tiếp làm việc với các địa phương, trên toàn tỉnh đã thông báo công khai danh mục 70 điểm neo đậu tự nhiên và điểm neo đậu tạm thời có sức chứa khoảng tối đa trên 8.000 tàu, tạo điều kiện cho tàu cá có thêm vị trí neo đậu an toàn, đồng thời giảm áp lực cho các bến cá và khu neo đậu hiện hữu. Chi cục đã đôn đốc các địa phương thực hiện duy tu, bảo dưỡng các khu neo đậu để nâng cao năng lực tiếp nhận tàu cá.

Cùng với đó, giai đoạn 2026 – 2030, Chi cục tham mưu tập trung nâng cấp hạ tầng 2 dự án, bao gồm giai đoạn 2 dự án khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại Vân Đồn, trong đó sẽ bổ sung 26 phao neo cho tàu dưới 200 CV (mỗi phao neo tối đa 7 tàu), hướng tới mục tiêu hoàn thiện sức chứa tổng thể 1.000 tàu có chiều dài đến 35 m; nguồn vốn đầu tư khoảng 361 tỷ đồng, thời gian hoàn thành cuối năm 2028. Dự án cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Hòn Gai (tại phường Hà Tu) - là công trình hạ tầng nghề cá trọng điểm của tỉnh, quy mô phục vụ khoảng 800 tàu cá công suất đến 600 CV. Hiện UBND phường Hà Tu đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 và hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phấn đấu thi công trong giai đoạn 2026-2028.

Công nhân Công ty CP Đường Sông 3 đang khẩn trương sửa chữa các thiết bị thuộc khu neo đậu Vụng Sú - Thoi Dây (xã Đầm Hà).

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu neo đậu, quản lý hiệu quả các điểm neo đậu hiện có và đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng nghề cá theo quy hoạch theo hướng phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Quảng Ninh đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, nuôi biển công nghiệp và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển.

Có thể nói, với các chuyển động trên, các khu neo đậu trên địa bàn tỉnh, gồm khu neo đậu tự nhiên và khu neo đậu được đầu tư, có thể đáp ứng việc neo đậu tàu thuyền của tỉnh và một số tàu cá của địa phương khác trên địa bàn tỉnh.