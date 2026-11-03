Khai trương Trung tâm Điều trị Oxy cao áp tại Quảng Ninh

Ngày 3/11, Bệnh viện Lão khoa, Phục hồi chức năng Quảng Ninh đã chính thức khai trương Trung tâm điều trị Oxy cao áp - Tập phục hồi chức năng. Trung tâm được thành lập với định hướng là một trong những chuyên khoa sâu của y tế Quảng Ninh.

Trung tâm điều trị Oxy cao áp - Tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Lão khoa, Phục hồi chức năng Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động.

Liệu pháp Oxy cao áp đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Y học Oxy cao áp và Dưới nước (UHMS) và Bộ Y tế công nhận là một phương pháp điều trị bổ trợ hiệu quả và an toàn trong nhiều bệnh lý như di chứng sau tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não; đau đầu mất ngủ kéo dài, một số bệnh lý tự miễn; các bệnh lý cột sống, khớp; và những trường hợp vết thương, vết loét chậm liền…

Đưa vào điều trị trên bệnh nhân từ 2019 tới nay tại Bệnh viện Lão khoa, Phục hồi chức năng Quảng Ninh, liệu pháp Oxy cao áp cũng được sử dụng để hỗ trợ điều trị cho hàng chục ngàn lượt người bệnh.

Khu điều trị bằng Oxy cao áp có diện tích 212 m2 tại tầng 2 khu nhà hai tầng, với 02 hệ thống Oxy cao áp buồng đơn; 01 hệ thống Oxy cao áp buồng hai ngăn 8 chỗ, công suất khoảng 50 lượt bệnh nhân/ ngày. Trong khi đó, những năm qua, yêu cầu điều trị của bệnh nhân bằng liệu pháp Oxy cao áp ngày càng gia tăng, khoảng 6.500 lượt năm 2025 và trên 6000 lượt từ đầu năm 2026 tới nay.

Bệnh nhân điều trị bằng Oxy cao áp (buồng đơn).

Để đáp ứng yêu cầu của người bệnh, cũng như triển khai chiến lược phát triển ngành Y tế Quảng Ninh về đầu tư phát triển y học hiện đại gắn với y học phục hồi chức năng, hướng tới người cao tuổi và người bệnh mạn tính, Trung tâm điều trị bằng Oxy cao áp được thành lập với định hướng là một trong những trung tâm chuyên khoa sâu của y tế Quảng Ninh, phục vụ trực tiếp người bệnh, cũng như tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng, hoàn thiện phác đồ và chuyển giao cho các đơn vị y tế khác.

Tới đây, Trung tâm cũng sẽ tiếp tục được đầu tư thêm các buồng Oxy cao áp để đáp ứng yêu cầu điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi điều trị Oxy cao áp trong phục hồi chức năng, hồi sức cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, nội khoa, thần kinh, da liễu, góp phần phát triển y học phục hồi tại Quảng Ninh và khu vực.