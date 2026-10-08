Kỹ thuật cao trong phục hồi chức năng

Cùng với phát triển đội ngũ chuyên môn, việc đưa các thiết bị, kỹ thuật hiện đại vào điều trị đang giúp Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh nâng cao hiệu quả phục hồi, hướng tới mục tiêu giúp người bệnh tăng khả năng tự chủ và chất lượng sống.

Sau phẫu thuật cột sống cổ, ông Nguyễn Huy Hoàng (73 tuổi, khu 4, phường Bãi Cháy) được chuyển đến Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh. Trước đó, tổn thương khiến khả năng vận động của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia đình từng lo ngại ông khó có thể đi lại trở lại.

Ông Hoàng xúc động chia sẻ: “Sau một thời gian tập luyện, tôi đã có thể tập đứng, di chuyển quanh giường với sự hỗ trợ. Sự hướng dẫn, chăm sóc thường xuyên của nhân viên y tế cùng các thiết bị hiện đại giúp tôi thêm tin tưởng và kiên trì điều trị”.

Với những trường hợp tổn thương thần kinh, tủy sống nặng, phục hồi có thể là hành trình kéo dài nhiều năm. Cách đây 4 năm, bà Nguyễn Thị Thực (70 tuổi, khu 3 Trới, phường Hoành Bồ) bị ngã, gãy 4 đốt sống cổ, liệt toàn thân. Sau điều trị cấp tính, bà tiếp tục phục hồi chức năng tại bệnh viện. Đến nay, khả năng vận động và tự chủ trong sinh hoạt đã cải thiện rõ rệt.

Bà Nguyễn Thị Thực đang được kỹ thuật viên Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh tập luyện những bài trị liệu phục hồi chức năng.

Những chuyển biến của người bệnh cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của các kỹ thuật chuyên sâu trong quá trình điều trị. Giữa tháng 9/2026, Phòng tập Hoạt động trị liệu kỹ thuật cao của bệnh viện được đưa vào sử dụng với hệ thống robot hỗ trợ vận động chi dưới kết hợp thực tế ảo, máy tập phản xạ thần kinh và thiết bị giảm áp lực cột sống. Đây là những phương tiện hỗ trợ bác sĩ, kỹ thuật viên xây dựng chương trình tập luyện phù hợp với khả năng của từng người bệnh, nhất là bệnh nhân sau đột quỵ não, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống hoặc mắc các bệnh lý cơ xương khớp.

Theo bác sĩ CKI Bùi Việt Hà (Khoa Hoạt động trị liệu), việc ứng dụng robot và các thiết bị hỗ trợ giúp người bệnh được tập vận động sớm, đúng phương pháp, đồng thời tăng số lần lặp lại của động tác trong quá trình phục hồi. Đối với những bệnh nhân bị suy giảm khả năng phối hợp thần kinh - cơ, máy tập phản xạ thần kinh giúp hỗ trợ quá trình tái rèn luyện vận động; trong khi hệ thống giảm áp lực cột sống mở thêm phương pháp hỗ trợ điều trị đối với nhóm bệnh lý cơ xương khớp ngày càng phổ biến. Cùng với đầu tư thiết bị, chúng tôi chú trọng phát triển hoạt động trị liệu gắn trực tiếp với các chức năng sinh hoạt. Thay vì chỉ tập một động tác riêng lẻ, người bệnh được hướng dẫn đưa khả năng vận động đã phục hồi vào những việc cụ thể như: Cầm nắm đồ vật, tự ăn uống, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân hoặc thực hiện các hoạt động thường ngày. Qua đó, người bệnh từng bước giảm sự phụ thuộc vào người chăm sóc và nâng cao mức độ độc lập trong cuộc sống.

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh đầu tư hệ thống robot hỗ trợ vận động chi dưới kết hợp thực tế ảo hiện đại.

Hiệu quả phục hồi còn phụ thuộc vào việc điều trị toàn diện, nhất là với người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh lý nền. Vì vậy, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh đang phát huy mô hình kết hợp giữa lão khoa và phục hồi chức năng; tăng cường phối hợp giữa các chuyên khoa để vừa kiểm soát bệnh nền, vừa xây dựng chương trình tập luyện phù hợp với thể trạng và khả năng của từng người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thu Huyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh, cho biết: Nhu cầu khám, điều trị các bệnh lý lão khoa và phục hồi chức năng ngày càng tăng, công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện thường xuyên trên 120%. Để tiếp tục phát huy hiệu quả điều trị, bệnh viện tiếp tục phát triển mô hình kết hợp giữa điều trị phục hồi chức năng với chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi; chú trọng đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực khám, điều trị chuyên sâu các bệnh thường gặp... Bệnh viện cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư.

Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét, chăm sóc người cao tuổi không dừng ở kéo dài tuổi thọ mà hướng tới duy trì sức khỏe, khả năng tự chủ và chất lượng sống.