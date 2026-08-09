Khát vọng một chặng đường phát triển

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, trên khắp các vùng miền của Quảng Ninh, từ đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo, niềm vui và sự phấn khởi đang lan tỏa khi quê hương đứng trước một dấu mốc phát triển mới. Hành trình gần bốn thập kỷ đổi mới với những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang mở ra kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới, với tầm vóc, vị thế và không gian phát triển rộng lớn hơn.

Nền tảng cho tương lai

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (từ ngày 20 đến 24/7), Trung ương đã thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Tiếp đó, ngày 27/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 202/NQ-CP thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Từ ngày 3 đến 24/8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết nghị thông qua việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Chuỗi quyết sách quan trọng này đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của tỉnh, đồng thời là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của Quảng Ninh trên hành trình đổi mới.

Quảng Ninh rực rỡ về đêm. Ảnh Đỗ Phương

Thông tin về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh đã nhanh chóng lan tỏa, tạo nên bầu không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay trong những câu chuyện đời thường, nhiều người dân bày tỏ niềm tự hào khi quê hương chuẩn bị bước sang một giai đoạn phát triển mới. Đây là thành quả xứng đáng của nhiều thế hệ đã kiên trì vun đắp, đưa Quảng Ninh từ tỉnh chủ yếu dựa vào khai thác than trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước.

Ông Phạm Văn Xuân, 65 năm tuổi Đảng, trú tại phường Hoàng Quế, chia sẻ: Nếu Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì đó là niềm vui, niềm tự hào rất lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Đây là thành quả của cả một chặng đường dài nỗ lực, đoàn kết và đổi mới không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Tôi tin tưởng, trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Và ở bất cứ nơi đâu, mỗi người con Quảng Ninh đều có quyền tự hào khi giới thiệu về quê hương mình.

Niềm tin ấy được xây dựng từ những kết quả phát triển toàn diện của Quảng Ninh trong nhiều năm qua. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có diện tích tự nhiên 6.231,27km², dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 81,23%; số phường chiếm khoảng 55,6% tổng số đơn vị hành chính cấp xã. Tháng 7/2026, Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, hoàn thành một trong những điều kiện pháp lý quan trọng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Một góc đô thị Quảng Ninh hôm nay.

Quảng Ninh còn khẳng định vị thế bằng những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 11,89%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 368.445 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 84.500 tỷ đồng; du lịch đón trên 21 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 57.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 11,11%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, logistics, kinh tế biển, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Những kết quả ấy tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh đảm nhiệm vai trò cực tăng trưởng của vùng và cả nước.

Trên nền tảng đó, Quảng Ninh đang hướng tới một giai đoạn phát triển mới theo định hướng của Bộ Chính trị với mô hình đô thị xanh, thông minh; tổ chức không gian đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành một hệ sinh thái thống nhất. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới. Không gian phát triển sẽ được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng, đồng thời phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng

Hướng tới đón chào thời khắc lịch sử, trên khắp địa bàn tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch với quy mô phong phú, thiết thực, tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Sắc cờ Tổ quốc rực đỏ các tuyến phố.

Điểm nhấn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh tới các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, các hội đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân về hành trình phát triển, khẳng định vị thế và khát vọng vươn mình của Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới, góp phần củng cố niềm tin, lòng tự hào, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân các dân tộc trong tỉnh với chủ đề: “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Đáng chú ý, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng chiến lược phát triển thành phố Quảng Ninh trở thành hình mẫu về phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo, hội nhập quốc tế”, dự kiến tổ chức trong tháng 9/2026.

Cùng với đó, tỉnh lựa chọn, gắn biển các công trình, dự án trọng điểm khởi công, khánh thành chào mừng sự kiện. Từ ngày 20/8 đến 10/9, tỉnh tổ chức triển lãm về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và Hội chợ OCOP. Các cuộc thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, như: Thi sáng tác thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh; thi sản xuất video ngắn “Quảng Ninh - Một tầm vóc mới”; thi trắc nghiệm trực tuyến chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh; liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh”; các chương trình nghệ thuật chính luận phục vụ nhân dân, du khách và sự kiện thể thao chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh; tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh... cũng được tổ chức đồng loạt.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Xuân Hòa

Đặc biệt, tỉnh tổ chức sản xuất 5 tập phim điện ảnh - tài liệu nghệ thuật “Kỷ nguyên mới: Quảng Ninh - Vươn mình”, 3 tập phim tài liệu về tỉnh Quảng Ninh; biên soạn, phát hành cuốn sách “Quảng Ninh: Cất cánh trong kỷ nguyên mới”; xuất bản ấn phẩm báo chí đặc biệt chào mừng thành phố Quảng Ninh và sách ảnh song ngữ Việt - Anh về Quảng Ninh.

Thông qua chuỗi hoạt động, Quảng Ninh tiếp tục quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu phát triển của tỉnh; tạo cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, trao đổi, liên kết, xúc tiến đầu tư, góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch. Từ vùng đất của truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới, phát triển. Dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới với nhiều khát vọng lớn lao hơn. Từ đây, khơi dậy niềm tự hào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng

CCB Lê Việt Cường (phường Hạ Long): Tự hào về những đổi thay của quê hương hôm nay Những ngày qua, theo dõi thông tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chính phủ đã thông qua chủ trương, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, tôi vui và xúc động lắm. Ở tuổi gần 90, tôi đã trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ và chứng kiến từng chặng đường quê hương vượt qua khó khăn để vươn lên phát triển mạnh mẽ như hôm nay. Quảng Ninh giờ đây đã có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng đủ đầy, không ngừng được nâng cao. Điều khiến tôi tự hào hơn cả là người dân Vùng mỏ vẫn luôn giữ gìn truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trên mỗi chặng đường phát triển. Tôi tin rằng, với nền tảng đã được xây dựng qua nhiều thế hệ, cùng khát vọng phát triển mạnh mẽ, Quảng Ninh sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục vươn lên là một đô thị hiện đại, đáng sống, là niềm tự hào của thế hệ hôm nay và mai sau.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng khoa Gây mê - Hồi tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh: Luôn yêu mến và nguyện cống hiến nhiều hơn cho Quảng Ninh Mặc dù không sinh ra ở Quảng Ninh, nhưng tôi đã có hơn 10 năm gắn bó, công tác tại đây, vì vậy Quảng Ninh đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Điều tôi tâm đắc nhất ở Quảng Ninh là tỉnh luôn kiên định với quan điểm lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Cùng với tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đầu tư cho y tế, giáo dục, an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng những dịch vụ ngày càng chất lượng, cũng như giúp đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ yên tâm gắn bó và cống hiến. Là một bác sĩ trẻ, tôi sẽ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng KHCN và trí tuệ nhân tạo trong công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với tôi, đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là cách thể hiện tình yêu và sự tri ân đối với quê hương thứ hai - nơi đã cho tôi cơ hội trưởng thành và cống hiến.

Bí thư Chi bộ khu Chợ Đồn (phường Hiệp Hòa) Nguyễn Thị Hồng: Quyết tâm xây dựng khu phố đoàn kết, văn minh, phát triển Nếu Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì đó sẽ là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với mỗi người dân, mỗi khu dân cư. Bởi sự phát triển bền vững không chỉ được tạo nên từ hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, mà còn bắt đầu từ những khu phố đoàn kết, văn minh và nghĩa tình. Thời gian tới Chi bộ khu phố Chợ Đồn sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những việc làm thiết thực; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ANTT và chăm lo đời sống người dân ngày một tốt hơn. Tôi tin rằng, khi mỗi người dân cùng chung sức, mỗi khu phố đều phát huy được tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng, thì đó sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.