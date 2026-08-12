Không để nguồn lực bị lãng phí

Việc sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình 2 cấp đã tạo ra những thay đổi lớn về hệ thống trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản công trên địa bàn tỉnh. Với khối lượng tài sản lớn cần bàn giao, tiếp nhận và sắp xếp trong thời gian ngắn, Quảng Ninh đã tập trung rà soát, bố trí lại cơ sở vật chất, đồng thời xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư theo hướng tận dụng tối đa nguồn lực hiện có, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu, toàn tỉnh có khối lượng lớn tài sản công cần rà soát, bàn giao và bố trí lại. Do thời gian triển khai gấp, khối lượng công việc lớn trong khi một số quy định, hướng dẫn chưa thật sự đồng bộ, quá trình thực hiện tại một số địa phương, đơn vị không tránh khỏi những lúng túng ban đầu.

Xác định việc bảo đảm điều kiện làm việc cho bộ máy mới là yêu cầu cấp thiết nhưng phải gắn liền với nguyên tắc sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công, các xã, phường, đặc khu đã khẩn trương tiếp nhận và chủ động xây dựng phương án sử dụng trụ sở. Các địa phương ưu tiên chọn vị trí giao thông thuận tiện, gần dân; tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có hoặc linh hoạt hoán đổi giữa các đơn vị để chính quyền cơ sở mới nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động thông suốt.

Trụ sở UBND TP Hạ Long cũ nay được bố trí làm trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh.

Tại phường Việt Hưng, việc sắp xếp, bố trí lại trụ sở cũng được thực hiện theo hướng tận dụng cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm phù hợp với yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Ông Phạm Văn Thứ, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, cho biết, địa phương đã rà soát, sắp xếp các cơ quan, đơn vị vào những trụ sở phù hợp, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Việc bố trí được tính toán để các đơn vị có không gian làm việc phù hợp, thuận lợi trong phối hợp công tác, đồng thời khai thác hiệu quả các trụ sở sẵn có.

Cùng với đó, công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản, máy móc, thiết bị được triển khai đồng bộ. Quảng Ninh thành lập các tổ hỗ trợ, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho cấp xã mới; tổ chức bàn giao, tiếp nhận không chỉ về tài sản mà cả chức năng, nhiệm vụ và các công việc đang triển khai. Trên cơ sở đó, các địa phương từng bước sửa chữa, cải tạo, nâng cấp những tài sản cần thiết, bảo đảm hoạt động của bộ máy mới nhưng vẫn tuân thủ thẩm quyền và các quy định hiện hành.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành xử lý bước đầu toàn bộ 513 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, 56 cơ sở được điều chuyển sang đơn vị khác tiếp tục sử dụng; 162 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao; 58 cơ sở được giao cho các đơn vị sự nghiệp có chức năng khai thác; 237 cơ sở được định hướng điều chỉnh quy hoạch để phục vụ chỉnh trang đô thị, tái định cư hoặc thực hiện các thủ tục xử lý tài sản theo quy định.

Nhà văn hóa khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, được tận dụng một phần làm nơi làm việc của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường.

Cùng với xử lý nhà, đất dôi dư, Quảng Ninh cũng đã hoàn thành cuộc tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 đối với 1.216 cơ quan, tổ chức và đơn vị, bảo đảm tiến độ báo cáo Bộ Tài chính. Đặc biệt, sau khi hoàn thành sắp xếp bộ máy, số đơn vị thuộc diện kiểm kê đã giảm xuống còn 871, tức giảm tới 345 đơn vị so với trước. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND tỉnh, việc xử lý bước đầu mới là một phần của quá trình. Các cơ sở được chuyển giao, giao đơn vị sự nghiệp khai thác hoặc thanh lý tài sản trên đất vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng hiệu quả, tránh bỏ trống, xuống cấp, lãng phí. Công tác đăng ký, kê khai, công khai và quản lý tài sản công cơ bản được thực hiện đúng quy định; việc phân cấp, phân quyền cũng giúp các đơn vị chủ động hơn trong xử lý tài sản dôi dư. Dù vậy, một số nơi chưa kịp thời cập nhật biến động đất đai, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đối với nhà, đất mới được giao quản lý.

Sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là sắp xếp tài sản, mà phải quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Việc hoàn thành bước đầu xử lý 513 cơ sở nhà, đất là tiền đề để Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý dứt điểm các tài sản còn vướng mắc, đưa những cơ sở có khả năng khai thác vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.